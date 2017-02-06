Президент наградил молодых ученых. ОИЯИ был рядом

Подробности Опубликовано: 06.02.2017 19:02 Автор: Наталия Теряева

Сегодня, 6 февраля, своим указом Владимир Путин наградил семерых молодых ученых премиями Президента РФ в области науки и нноваций. Одна из награжденных имеет отношение к ОИЯИ.

В президентском указе «О присуждении премий Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2016 год» лауреатами президентской премии названы:

Блау Дмитрий Сергеевич, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»;

Лущевская Елена Викторовна, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института теоретической иэкспериментальной физики имени А.И.Алиханова (ИТЭФ) Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»;

Пославский Станислав Владимирович, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института физики высоких энергий имени А.А.Логунова (ИФВЭ в Протвино) Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Все трое награждены за исследования кварк-глюонной плазмы с использованием мегаустановок и создание основ новой высокопроизводительной системы компьютерной алгебры, ориентированной на проведение расчётов в области физики высоких энергий.

Кварк-глюонная плазма – это как раз та субстанция, которую будет производить и исследовать коллайдер NICA в Дубне.

Елена Лущевская еще студенткой неоднократно участвовала в школах для молодых ученых, которые проводила Лаборатория теоретической физики ОИЯИ. После окончания МФТИ она пришла в ИТЭФ, в группу известного физика Михаила Игоревича Поликарпова (недавно ушедшего от нас), и уже в статусе молодого ученого продолжила сотрудничество с учеными ЛТФ ОИЯИ (профессора Э.М.Ильгенфриц, О.В.Теряев).

В числе семерых лауреатов президентской премии 2016 года – молодой членкор РАН Александр Александрович Гайфуллин, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Математического института имени В.А.Стеклова РАН. Его наградили за решение фундаментальных задач теории изгибаемых многогранников, создающее основы для развития робототехники. Ныне британский, а ранее московский профессор математики Александр Веселов считает геометра Александра Гайфуллина самой яркой звездой в этой области из его поколения в мире. «Его стиль поистине моцартовский, каждый результат – это шедевр, представленный с обманчивой легкостью. Те, кто помнит формулу Герона из школьной геометрии, могут рассматривать результаты Саши как ее многомерные аналоги», – написал Александр Веселов в письме своим коллегам, узнав о сегодняшнем указе Владимира Путина.

Еще три лауреата премии Президента РФ для молодых ученых за 2016 год – биологи и биофизики:

Дмитриев Алексей Александрович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта РАН;

Кудрявцева Анна Викторовна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта РАН

Романченко Илья Викторович, кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник Института сильноточной электроники СО РАН.

Алексей Дмитриев и Анна Кудрявцева премированы за расшифровку новых механизмов, лежащих в основе возникновения и развития специфического метаболизма злокачественных эпителиальных опухолей.

Илья Романченко отмечен наградой Президента России за разработку гиромагнитных генераторов сверхмощных радиоимпульсов, способствующих защите от террористических угроз и развитию биомедицинских технологий.