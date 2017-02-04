Черногория может вступить в ОИЯИ

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Опубликовано: 04.02.2017 09:44
Автор: Кирилл Свояков

Делегация ОИЯИ под руководством вице-директора института Рихарда Ледницки 30 – 31 января провела переговоры в Министерстве науки Черногории.

Делегацию в Подгорице принимала министр науки Черногории Саня Дамьянович.

В беседе с министром представители ОИЯИ рассказали о возможностях для ученых, инженеров и студентов из Черногории, которые у них появятся, если правительство этой страны примет решение присоединииться к государствам-участникам Объединенного института на правах ассоциированного члена.

Стороны обсудили возможности эффективного участия Черногории в эксперименте CMS СERN через коллаборацию с Дубной в рамках RDMSCMS. Образовательные программы ОИЯИ дают возможность черногорским студентам обучаться в Дубне на базовых кафедрах российских вузов в ОИЯИ. Для планируемых в Черногории конференций, организуемых Объединенным институтом ядерных исследований, страна предоставила весьма льготные условия. Речь шла, в частности, о международном симпозиуме NEC’2017, который пройдет 25-29 сентября 2017 года, и к которому ожидается повышенное внимание не только ЦЕРН, но и широкого круга международных участников.

В состав делегации ОИЯИ входили директорЛИТВ.В. Кореньков, директорУНЦС.З. Пакуляк и начальникотдела международного сотрудничестваД.В.Каманин. 

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