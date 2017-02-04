Безболезненный способ диагностики рака простаты предложили российские медики

Подробности Опубликовано: 04.02.2017 09:38 Автор: Кирилл Свояков

Сотрудники Института молекулярной медицины Сеченовского медуниверситета предоставили для клинического использования метод диагностики рака предстательной железы без вмешательства в организм.

Сейчас врачи используют для диагностики рака простаты анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген) или направляют пациента на биопсию – микроскопическое исследование клеток простаты, взятых специальной иглой из организма обследуемого.

Однако врачи знают, что результаты анализа ПСА не всегда говорят правду о диагнозе, как и результаты биопсии. Анализ ПСА может давать как ложноположительный, так и ложноотрицательный результат. А при биопсии доктор может промахнуться иглой мимо подозрительного места. Всякое бывает. Кроме того, биопсия является вмешательством в организм (в медицине это называют «инвазивным методом»). Забор иглой тканей предстательной железы для анализа достаточно неприятен и не вполне безопасен для пациента.

Ученые Сеченовского медуниверситета – кандидат медицинских наук Дмитрий Михайленко и доктор биологических наук Марина Немцова – в соавторстве с сотрудниками Медико-генетического научного центра и Национального медицинского исследовательского радиологического центра Минздрава предложили использовать в качестве молекулярных маркеров заболевания опухолевые клетки, которые отслаиваются от опухоли и попадают в мочу пациента. Таких клеток очень мало. Поэтому традиционные способы исследования (например, цитологический анализ) недостаточно чувствительны. Исследователи предложили использовать в диагностических целях измерение количества специфического белка PCA3 и химерного (гибридного) белка TMPRSS2:ERG, которые образуются при передаче наследственной информации от гена при делении клеток этого типа опухолей.

Определение количества этих специфических для опухолей белков проводят методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. Этот метод достаточно широко применяется сегодня в клинической практике.

Коллектив ученых трех научно-медицинских центров доказал, что предложенный ими для широкого использования метод позволяет правильно распознать наличие заболевания у 84% пациентов с раком простаты и дополнить алгоритм безопасного для пациента обследования при диагностике этого распространенного заболевания, сообщила пресс-служба Первого меда имени Сеченова.