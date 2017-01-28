Трикотажные «мышцы» протестировали в Швеции

Подробности
Опубликовано: 28.01.2017 08:19
Автор: Наталия Теряева

Шведские исследователи придумали текстиль с электрическими мускулами.

Ткани с разным типом переплетения нитей – тянущийся трикотаж и нерастягивающуюся саржу – они покрыли проводящим электричество полимером. Под воздействием электрического тока обработанные полимером волокна ткани сокращались подобно мышцам.

Сила текстильной «мыщцы», полученной переплетением шести параллельных нитей составила примерно 64 миллиньютона, а для переплетения двенадцатипараллельных нитей – около 100 миллиньютонов.

Сила мышцы человеческой руки может развивать усилие от 50 до 100 ньютонов – в 1000 раз больше текстильной «мышцы».

Обработанная электропроводящим полимером ткань начинала проявлять свою силу только тогда, когда ее погружали в жидкий электролит, чтобы в ткани появился заставляющий ее работать электрический ток.

Ясно, что пока такие текстильные «мышцы» невозможно использовать для одежды человека.  Никто в здравом рассудке не станет погружаться в электролит – кислоту или щелочь, – чтобы воспользоваться чудесными качествами изобретенного текстиля.

Однако, шведские исследователи считают свою разработку очень перспективной для создания в будущем мягких экзокостюмов. Такие экзокостюмы могли бы усиливать руки и ноги пожилых людей, пациентов, восстанавливающихся после травм, или людей с ограниченными возможностями.

«В перспективе наш подход сделает возможным изготовление простых и, надеюсь, недорогих приводов с использованием уже существующих технологий текстильного производства. Но что самое интересное – технология может открыть совершенно новые применения в будущем, такие как интеграция текстильных мышц в предметы одежды», — мечтает один из авторов исследования Эдвин Ягер.

Результаты работы коллектива шести ученых и инженеров опубликованы 25 января в журнале ScienceAdwances. И тут же разрекламировали их роликом на youtube.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
ОКВЭД для налоговой декларации изменился

ОКВЭД для налоговой декларации изменился

Электрички между Москвой и Дубной сегодня задерживаются

Электрички между Москвой и Дубной сегодн…

Получите 100 миллионов рублей в год

Получите 100 миллионов рублей в год

Права водителя через госуслуги

Права водителя через госуслуги

Для строительства моста перекрывается улица в Дубне

Для строительства моста перекрывается ул…

Полиция обращается к старшеклассникам

Полиция обращается к старшеклассникам

Работодателей просят отозваться

Работодателей просят отозваться

Мошенники нацелились на доплату пенсионерам

Мошенники нацелились на доплату пенсионе…

Конкурс для оздоравливающейся молодежи

Конкурс для оздоравливающейся молодежи

Объявления

продам или меняю 2е квартиры
2350000,00 Руб
Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

ЧП на ТЭЦ в Пензе: с учреждения сорвало крышу, умер рабочий
Один человек умер в итоге обрушения кровли на ТЭЦ в Пензе, в которой можно ...

Сроки ограничения реализации непищевой спиртосодержащей продукции продлены на 60 дней
Об этом передает официальный сайт Управления Роспотребнадзора по Курганской ...

1-ый кроссовер от УАЗа. в web-сети интернет появились иллюстрации нового автомобиля
В Роспатенте зарегистрирован индустриальный образец «автомобиля повышенной ...

Росстат: настоящие доходы граждан России в минувшем 2016 г снизились на 5,9%
В РФ к началу зимы 2016 г на 6,1% упали настоящие располагаемые валютные доходы ...

КНР создал многомиллиардный фонд для вложений денег в IT
В материалах агентства сообщается , что власти хотят сделать из Китая ведущего ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться