Трикотажные «мышцы» протестировали в Швеции

Подробности Опубликовано: 28.01.2017 08:19 Автор: Наталия Теряева

Шведские исследователи придумали текстиль с электрическими мускулами.

Ткани с разным типом переплетения нитей – тянущийся трикотаж и нерастягивающуюся саржу – они покрыли проводящим электричество полимером. Под воздействием электрического тока обработанные полимером волокна ткани сокращались подобно мышцам.

Сила текстильной «мыщцы», полученной переплетением шести параллельных нитей составила примерно 64 миллиньютона, а для переплетения двенадцатипараллельных нитей – около 100 миллиньютонов.

Сила мышцы человеческой руки может развивать усилие от 50 до 100 ньютонов – в 1000 раз больше текстильной «мышцы».

Обработанная электропроводящим полимером ткань начинала проявлять свою силу только тогда, когда ее погружали в жидкий электролит, чтобы в ткани появился заставляющий ее работать электрический ток.

Ясно, что пока такие текстильные «мышцы» невозможно использовать для одежды человека. Никто в здравом рассудке не станет погружаться в электролит – кислоту или щелочь, – чтобы воспользоваться чудесными качествами изобретенного текстиля.

Однако, шведские исследователи считают свою разработку очень перспективной для создания в будущем мягких экзокостюмов. Такие экзокостюмы могли бы усиливать руки и ноги пожилых людей, пациентов, восстанавливающихся после травм, или людей с ограниченными возможностями.

«В перспективе наш подход сделает возможным изготовление простых и, надеюсь, недорогих приводов с использованием уже существующих технологий текстильного производства. Но что самое интересное – технология может открыть совершенно новые применения в будущем, такие как интеграция текстильных мышц в предметы одежды», — мечтает один из авторов исследования Эдвин Ягер.

Результаты работы коллектива шести ученых и инженеров опубликованы 25 января в журнале ScienceAdwances. И тут же разрекламировали их роликом на youtube.