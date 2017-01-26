Вице-директор ОИЯИ Григорий Трубников стал замминистра образования РФ

Подробности Опубликовано: 26.01.2017 20:54 Автор: Super User

Сегодня, 26 января, в 19:00 на сайте Правительства РФ появилось распоряжение от №80-р от 25 января 2017 года о назначении заместителем Министра образования и науки Григория Трубникова.

Распоряжение подписал председатель Правительства России Дмитрий Медведев.Буквально текст распоряжения выглядит так: "Назначить Трубникова Григория Владимировича заместителем Министра образования и науки Российской Федерации".

Академик РАН Григорий Владимирович Трубников с 2014 года является вице-директором Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

Справка

Григорий Владимирович Трубников — доктор физико-математических наук, академик РАН.

Дата и место рождения: 17 апреля 1976, г. Братск, Иркутской обл, СССР

Образование:

1992–1998 гг. Липецкий государственный технический.университет, специальность: АСОиУ

1998–2001 гг. аспирант Учебно-научного центра ОИЯИ (г. Дубна)

2005 г. кандидат физико-математических наук, специальность: физика и техника ускорителей заряженных частиц “Динамика частиц в циклических ускорителях с фокусировкой продольным магнитным полем“

2011 г. избран членом-корреспондентом РАН по отделению физических наук, секция ядерной физики

2012 г. доктор физико-математических наук «Синхротрон релятивистских тяжелых ионов Нуклотрон в ускорительном комплексе NICA»

2013 г. избран заместителем Академика-секретаря Отделения физических наук РАН

2016 г. действительный член РАН

Профессиональная деятельность:

1996–1998 гг. стажер, лаборант, Лаборатория ядерных проблем Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ, г.Дубна)

1998–2001 гг. младший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ

2002–2007 гг. научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ

2006–2013 гг. заместитель главного инженера ОИЯИ

2007–2013 гг. начальник ускорительного отделения, заместитель директора по научной работе Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ

С 2009 г. руководитель проекта “Нуклотрон-NICA”

С 2014 г. и.о. вице-директора ОИЯИ

С марта 2014 г. вице-директор ОИЯ

Научно-организационная деятельность:

2002–2007 гг. доцент кафедры 2, факультет «А», МИФИ

2001–2013 гг. доцент, профессор кафедры “Электроника физических установок”, МИРЭА

С 2009 г. член научно-технического комитета корпорации РОСАТОМ

С 2010 г. член научно-технического совета ОИЯИ, заместитель председателя.

С 2010 г. член научного Совета по ускорителям ОФН РАН

С 2012 г. член научного Совета по физике тяжелых ионов ОФН РАН

2012–2013 гг. член Президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию

С 2012 г. член редколлегии журнала «Физика элементарных частиц и атомного ядра (ЭЧАЯ)»



Член программных и организационных комитетов нескольких международных конференций по ускорителям заряженных частиц (RUPAC, STORI, COOL, семинар памяти профессора В.П.Саранцева).

Научные интересы:

Физика и техника ускорителей заряженных частиц,

Электронное и стохастическое охлаждение пучков,

Генерация интенсивных электронных и ионных пучков,

Накопительные кольца,

Динамика пучков заряженных частиц,

Объектно-ориентированное программирование.

Научные труды:

Автор и соавтор более 170 научных работ и обзоров.

Награды, почетные звания:

Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 2010 г. за создание нового поколения ускорителей тяжелых ионов для релятивистской ядерной физики и инновационных ядерно-энергетических технологий (в составе коллектива),

Почетная грамота Министерства образования и науки 2013 г.