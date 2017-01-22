Новый год в ОИЯИ начался проектированием будущего

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Опубликовано: 22.01.2017 05:58
Автор: Кирилл Свояков

Сразу после новогодних праздников Объединенный институт ядерных исследований собрал у себя мировых экспертов для обсуждения планов научных исследований. С 19 января начались очередные сессии программно-консультативных комитетов ОИЯИ по основным направлениям деятельности института.

Первым в Доме международных совещаний ОИЯИ проработал и обсудил программу исследований Программно-консультативный комитет (ПКК) по физике частиц под председательством израильского физика Ицхака Церруя. Сессия длилась два дня – 16 и 17 января.

Главная базовая установка ОИЯИ для исследований свойств  частиц – строящийся ускорительный комплекс NICA, который базируется на действующем ускорителе с именем собственным Нуклотрон. Поэтому естественно, что первым делом международные эксперты рассмотрели состояние дел на строительстве коллайдера NICAи процесс создания его инженерной и научной инфраструктуры.

Затем члены ПКК заслушали отчеты о результатах завершившихся в 2016 году научных проектах, которые были связаны с экспериментами на ускорителях ЦЕРН, в том числе на Большом адронном коллайдере – COMPASS, ALICE, ATLAS, CMS. И одобрили их.

Новой темой сотрудничества с ЦЕРН в области физики частиц станет проект NA64.

Интересными всем участникам сессии ПКК по физике частиц показались прозвучавшие здесь научные доклады по спиновой физике («Электромагнитные и гравитационные эффекты в динамике спина на ускорителях») и по физике нейтрино («Нейтринная программа ОИЯИ. Эксперименты DayaBay и JUNO: прецизионные измерения с реакторными нейтрино»).

Сразу после ПКК по физике частиц провел свои заседания Программно-консультативный комитет по физике конденсированных сред под председательством молдавского академика Валериу Канцера. Он работал 19 и 20 января там же, в Доме международных совещаний.  

Физикой конденсированных сред в ОИЯИ занимается Лаборатория нейтронной физики.

Нейтронным источником ОИЯИ сейчас является исследовательский реактор на быстрых нейтронах ИБР-2М. Работать с его пучками нейтронов приезжают исследователи из разных стран мира. Но когда ресурс реактора будет полностью выработн, ему на смену должен прийти новый нейтронный источник. И поэтому планы создания такого источника разрабатываются уже сейчас. Научное обоснование проекта «Разработка концепции нового нейтронного источника ОИЯИ» членам ПКК по физике конденсированных сред  познакомил член-корреспондент РАН Виктор Аксенов.

Эксперты ПКК также рассмотрели итоги текущих исследований на комплексе спектрометров реактора ИБР-2М и предложения о новых исследовательских проектах.

Предствленные 20 января на сессии научные доклады касались исследований и на других базовых установках ОИЯИ. Автор одного из них (Г.Тимошенко) дал свой прогноз радиационной обстановки на комплексе NICA, когда коллайдер вступит в строй. Все, что возможно, нужно предусматривать заранее.

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