Швейцарцы опубликовали книгу о советском "Зубре"

Подробности Опубликовано: 19.01.2017 19:12 Автор: Кирилл Свояков

При поддержке Объединенного института ядерных исследований и Российской академии наук и под эгидой ЮНЕСКО накануне Нового года в издательстве Springer (Швейцария) вышла книга, посвященная известному советскому биологу Тимофееву-Ресовскому.

Она называтся «Genetics, Evolution and Radiation: Crossing BordersThe Interdisciplinary Legacy of Nikolay W. Timofeeff-Ressovsky» – «Генетика, эволюция и радиация: пересекая границы межотраслевого наследия Николая Тимофеева-Ресовского».

Спустя 30 лет со дня смерти ученого идеи его живут, а личность Тимофеева-Ресовского до сих пор волнует людей. Те, кто встретил взрослым Перестройку в СССР наверняка помнят книгу "Зубр" Даниила Гранина, опубликованную тогда целиком в журнале "Новый мир". "Зубром" коллеги называли Тимофеева-Ресовского.

В книгу включены отрывки «Историй» Тимофеева-Ресовского и эссе Манфреда Раевского о Тимофееве-Ресовском. Здесь же читатели найдут его труды по генетике, радиобиологии, радиоэкологии, влиянию радиации на человека, и эволюции. Обзорные стать для книги написали ведущие ученые из разных стран мира, в том числе из Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ.