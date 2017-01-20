Боливия будет строить атомный реактор при поддержке ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 20.01.2017 15:28 Автор: Наталия Теряева

Солидная делегация правительства Боливии во главе с вице-министром по энергетике и альтернативным источникам энергии Хоакином Родригесом посетила сегодня, 20 января, Объединенный институт ядерных исследований.

После встречи в дирекции института с директором ОИЯИ академиком Виктором Матвеевым представители Боливии отправились на подробную экскурсию во все лаборатории Объединенного института. Гостей интересовали и сами исследования, и базовые установки ОИЯИ (исследовательский реактор ИБР-2М, фазотрон ЛЯП, строящаяся в ЛЯР фабрика сверхтяжелых элементов и возводящийся коллайдер NICA в ЛФВЭ), и особенно – кадры, которые работают на этих установках.

– Мы очень впечатлены технологиями, которые увидели в ОИЯИ, – рассказал об экскурсии журналистам вице-министр энергетики Боливии Хоакин Родригес. – Сейчас мы рассматриваем способы взаимодействия с институтом, чтобы наши ученые могли принять участие в этих исследованиях и разработках. Целью нашего визита в Россию была встреча с Росатомом, с которым мы сотрудничаем, чтобы создать центр ядерных исследований и технологий Многонационального государства Боливия в городе Эль-Альто. Наша делегация находится здесь, чтобы спланировать мероприятия совместной работы и рассмотреть возможные сферы сотрудничества и возможные механизмы, которые будут для этого применяться.

Делегацию Боливии в Дубну сопровождала группа представителей зарубежной «дочки» Росатома – компании «Русатом Оверсиз» – во главе с президентом «Русатом Оверсиз» Евгением Пакермановым.

– Мы сегодня пытаемся соединить бизнес, производство, связанное с атомной энергией, и науку, – объяснил свое присутствие в Дубне вместе с боливийцами Евгений Пакерманов. – Боливийская делегация приехала в Россию для проведения переговоров. У нас в 2016 году подписано соглашение о строительстве в Боливии исследовательского центра. Мы будем строить там маленький исследовательский реактор. И, конечно, мы не могли не использовать шанс познакомить наших боливийских коллег с возможностями, которые предоставляет этот замечательный международный институт, где собраны лучшие научные умы более чем 20 стран. Это дает возможность нашим боливийским коллегам не только осуществялть небольшие проекты, строить атомные станции, но и быть вовлеченными в большую науку.

Разговор в дирекции подвел участников обеих делегаций к мысли о реализации совместно с ОИЯИ больших программ. Начало им может положить проект подготовки в ОИЯИ кадров для первого исследовательского реактора Боливии.