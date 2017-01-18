Российские ученые помогут переварить хлеб и кашу

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Опубликовано: 18.01.2017 07:36
Автор: Кирилл Свояков

Учеными Сеченовского университета создан препарат для лечения и профилактики непереносимости глютена.

Глютен – это клейковина злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса. Именно клейковина зерна вхлебопекарной промышленности определяет качество муки итеста из нее – его эластичность и упругость.

Хлеб – всему голова, говорят у нас. Но оказывается, не любой желудок может его переварить из-за пищеварительной непереносимости глютена. Эта патология называется целиакия.

Целиакии подвержены около 1% населения Земли, что намного выше, чем считалось ранее, поэтому в последнее время к проблеме непереносимости глютена приковано пристальное внимание ученых.

Российские ученые предложили использовать фермент из семян пшеницы для помощи людям, страдающим от целиакии и других форм непереносимости глютена. Об этом сообщил директор Института молекулярной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор биологических наук Андрей Замятнин на международной рабочей встрече по молекулярной медицине, прошедшей на базе университета.

Недавно сотрудниками Института молекулярной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова было обнаружено, что фермент пшеницы (тритикаин-альфа) способен эффективно расщеплять глютеновые белки на пептиды, легко усваивающиеся организмом человека. Показано, что фермент устойчив к условиям пищеварительной системы и, по предварительным данным доклинических исследований, высокоэффективен и безопасен для применения в терапии целиакии. На основе тритикаина-альфа, полученным биотехнологическими методами (патент № 2603054), создан терапевтический ферментный препарат для лечения и профилактики глютеновой непереносимости в виде капсул для приема внутрь перед едой. В настоящий момент новое средство проходит доклинические испытания.

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