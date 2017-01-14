Французские ученые продолжат сотрудничество с ОИЯИ

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Опубликовано: 14.01.2017 08:32
Автор: Кирилл Свояков

Представительная делегация Национального института физики ядра и физики частиц Франции (IN2P3) прибыла 12 января в ОИЯИ для участия в очередном27-м заседании Объединенного комитета по сотрудничеству ОИЯИ–IN2P3.

В заседании участвовали директор IN2P3 Рэйнальд Пан, вице-директора по научной работе Урсула Басслер, Фанни Фарге, Патрис Вердье, а также начальник отдела международных отношений IN2P3 Марине Моган.

ОИЯИ здесь представляли директор В.А. Матвеев, вице-директора Г.В. Трубников и Р. Ледницки, главный ученый секретарь Н.А. Русакович, начальник отдела международных связей Д.В. Каманин, директор Лаборатории ядерных проблем В.А. Бедняков, директор Лаборатории теоретической физики В.В. Воронов, директор Лаборатории ядерных реакций С.Н. Дмитриев.

Представители обоих институтов обменялись информацией о своих новейших достижениях и планах на будущее. Заседание в дирекции ОИЯИ завершилось традиционным принятием решений по количеству научных визитов в рамках сотрудничества. Двадцать один совместный проект двух институтов предусматривают взаимные обмены визитами ученых ОИЯИ и научных центров Франции.

После заседания координационного комитета в дирекции ОИЯИ участники французской делегации посетили лаборатории института.

В Лаборатории ядерных проблем их ознакомили с проектом Байкал и результатами работ совместного проекта Edelweiss.

В Лаборатории ядерных реакций гостям из Франции показали циклотронный комплекс и строящуюся фабрику сверхтяжелых элементов.

На территории Лаборатории физики высоких энергий члены делегации IN2P3 отметили прогресс на строительной площадке проекта NICА, достижения фабрики сверхпроводящих магнитов и познакомились с проектом BM@N.

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