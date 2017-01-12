Обнаружены 247 редких и уязвимых

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Опубликовано: 12.01.2017 07:19
Автор: Кирилл Свояков

Биологи 200 раз за прошлый год выезжали в 34 муниципалитета Подмосковья и открыли там 400 мест обитания редких и уязвимых существ.

Мониторинг редких и уязвимых видов флоры и фауны проходил по заказу минэкологии Московской области. Ученые прошли 120 маршрутов. Больше всего исходили Шатурский, Можайский и Сергиево-Посадский районы.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, в 34 муниципальных образованиях зафиксировано 247 видов, занесенных в Красную книгу Подмосковья (151 вид фауны и 96 видов флоры). Министр отметил, что впервые выявлены более 400 мест обитания краснокнижных видов.

Всего в списке объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области содержится395 объектов животного мира, 294 объекта растительного мира и47 грибов и лишайников.
Среди краснокнижных животных Подмосковья значатся 9 видов млекопитающих, 62 вида птиц, 5 видов пресмыкающихся, 3 вида земноводных, один вид круглоротых, 10 видов рыб, один вид кольчатых червей, 8 видов моллюсков, 296 таксонов членистоногих (включая 281 таксон насекомых), 207 видов сосудистых растений, 37 видов мохообразных, 3 вида водорослей, 24 вида лишайников и 23 вида грибов.

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