Будьте здоровы и счастливы!

Подробности Опубликовано: 02.01.2017 11:31 Автор: ОД

Поздравления с Новым годом и наступающим Рождеством от директора Объединенного института ядерных исследований академика Виктора Анатольевича Матвеева:

Ушедший год и для нашего института, и для Дубны был особенный. Институт и город отметили свое шестидесятилетие со дня образования. И, подводя итоги года, мы вспоминаем пройденный путь за все шестьдесят лет и подводим итоги завершившейся в этом году семилетки.

Очень важные результаты получены за последние семь лет.

Весь мир знает наш институт и наш город как родину сверхтяжелых химических элементов.

За шестьдесят лет одиннадцать сверхтяжелых элементов открыты в Лаборатории ядерных реакций имени Флерова. Академик Георгий Николаевич Флеров был пионером этих исследований, он задал направление поиска сверхтяжелых элементов, которые в природе не наблюдаются.

За последние семь лет в стенах Лаборатории ядерных реакций имени Флерова открыты шесть новых сверхтяжелых элементов. Пять из них получили имена, предложенные сотрудниками нашего института – авторами открытий.

Один из этих пяти элементов – московий, названный в честь нашего региона, в честь нашей славной Родины, на чьей земле открыты новые элементы.

Самый тяжелый элемент таблицы Менделеева, наблюдавшийся в экспериментах – № 118 – получил имя нашего коллеги, научного руководителя Лаборатории ядерных реакций имени Флерова, академика Юрия Цолаковича Оганесяна.

Эти достижения подтверждены миром, и мир дал нам право дать названия новым элементам.

Весь мир сейчас наблюдает за тем, как мы реализуем уникальный мегасайенс-проект сооружения сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов NICA. Это сложнейший международный проект. И задачи, который он ставит перед физиками – изучение фундаментальных свойств неизвестного до сих пор вида материи: кварк-глюонной плазмы. Все ученые верят, что она образовалась при рождении нашей Вселенной во время Большого взрыва. Весь мир планирует принять участие в проведении этих уникальных экспериментов.

Наш институт обладает своеобразной программой многоцелевых, многодисциплинарных исследований. Помимо фундаментальных результатов, мы уделяем много внимания образовательной и инновационной деятельности. Фундаментальные разработки питают инновационное развитие.

Мы отмечаем этот Новый год как переход от шестидесятилетней истории и плана первой семилетки к новому Семилетнему плану развития Объединенного института. Я могу смело сказать, что наш институт вступает в новую эру своего развития, развития триединства его основ – международного научного сотрудничества, мультидисциплинарного подхода к исследованиям, наряду с поиском и подготовкой новых талантов, и инновационной деятельности на стыке наук.

Всем известно, что наш институт и Дубна являются родиной применения пучков заряженных частиц для терапии раковых заболеваний. Теперь в мире это одна из форм высокотехнологичного лечения серьезных болезней.

Мы смотрим вперед с большим оптимизмом и надежой. В Дубне, прославленной Объединенным институтом ядерных исследований, работают очень важные высокотехнологичные предприятия, Особая экономическая зона «Дубна». Но больше всего сейчас жители радуются тому, что, наконец, решена проблема строительства моста через Волгу. Он уже начал возводиться, скоро надежно свяжет два берега нашего города и придаст новую динамику развития Дубне.

Поздравляю весь коллектив нашего института, всех наших партнеров, которые работают в странах-участницах ОИЯИ, и всех жителей Дубны с Новым 2017-м годом и грядущим светлым праздником Рождества Христова!

Будьте здоровы! Будьте счастливы!