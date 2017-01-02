Центр ядерной медицины скоро появится в Дубне

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Опубликовано: 02.01.2017 11:24
Автор: Наталия Теряева

Давно ходили разговоры о создании в Дубне Центра ядерной медицины с участием ОИЯИ. Скоро этот центр в нашем городе появится, сказал директор Объединенного института академик Виктор Матвеев.

За последний год у Объединенного института ядерных исследований наладился обнадеживающий диалог с Федеральным медико-биологическим агентством, которому подведомственна МСЧ-9 Дубны. В том числе, диалог идет на почве готовящегося открытия первого в России Центра протонной терапии в Димитровграде. Там недавно смонтировали протонный циклотрон, разработанный и изготовленный с участием специалистов ОИЯИ. Накануне Нового года ОД спросила Виктора Анатольевича, в каком состоянии сейчас идея создания Центра ядерной медицины в Дубне. И вот что он ответил:

–  Два дня назад мы проводили в Дубне общее заседание с участием руководителей ФМБА и подвели первые итоги. Мы не только готовы, а планируем совместно работать в направлении применения ядерно-физических методов лечения заболеваний. Потому что на основе того ценного опыта, который накоплен здесь с использованием уже существующих циклотронов, необходимо создавать специальные установки, приспособленные для проведения лечения заболеваний. Они могли бы широко использоваться в различных клиниках. У нас есть уже несколько проектов, которые мы обсуждаем. Один из современных проектов сверхпроводящего синхротрона для протонной терапии мы делаем сейчас по соглашению с нашими китайскими коллегами. Мы должны очень скоро создать два прототипа этих современных синхротронов. Один из них будет расположен в Дубне, другой – в Китае. По опыту работы этих двух прототипов дадим рекомендации о создании широкой серии таких синхротронов для использования в клиниках России и стран-участниц института.

Мы также обсуждаем работы по созданию специальных изотопов медицинского назначения. Здесь очень важно испольовать опыт, который уже имеется в Дубне.

Очень важно сознавать, что физики могут продемонстрировать свою полезность для общества. Все разработки, которые могут получить коммерческое применение, мы будем открывать заинтересованным сторонам. В этом – долг института, который получает государственную поддержку на свои исследования: предоставлять обществу свои фундаментальные открытия для широкого использования.

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