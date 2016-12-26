Семилетние итоги ОИЯИ подвел научно-технический совет

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Опубликовано: 26.12.2016 07:40
Автор: Наталия Теряева

Последнее в уходящем году заседание Научно-технического совета ОИЯИ посвятили обзору сделанного и задачам ближайшего будущего.

Заседание проходило 22 декабря в Доме международных совещаний ОИЯИ.

Выполненные и грядущие задачи института представил в своем выступлении директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев.

Нынешний год заканчивает первую Семилетку института. Месяц назад главный руководящий орган ОИЯИ – Комитет полномочных представителей стран-участниц – утвердил на своей сессии в Кракове план работы института на следующую, вторую Семилетку: 2017 – 2023 годы. Утвердил КПП и параметры бюджета ОИЯИ на ближайшую трехлетку.  Он стабилизируется около достигнутой в 2016 году суммы чуть более 200 млн долларов.

Приоритетными проектами института его директор Виктор Матвеев назвал ускорительный комплекс NICA Лаборатории физики высоких энергий, фабрику сверхтяжелых ионов Лаборатории ядерных реакций, нейтринную программу Лаборатории ядерных проблем, исследовательский реактор ИБР-2М Лаборатории нейтронной физики и информационное обеспечение всех проектов ОИЯИ со стороны Лаборатории информационных технологий.

По словам Виктора Матвеева, у Объединенного института в справительством России сложились отношения полной поддержки и беспрецедентного доверия.

Уже перечислен в бюджет института первый транш средств на строительство научного мегапроекта NICA. Министр образования РФ Ольга Васильева лично пригласила страны ЕАЭС к участию в этом международном проекте.

Человеком из таблицы Менделеева назвали научного руководителя ЛЯР ОИЯИ акакдемика Юрия Оганесяна ведущие российские СМИ. А весть о присвоении 118 элементу таблицы Менделеева имени «оганесон» обошла без преувеличения весь мир.

Массу заявок из разных стран мира на проведение своих исследований в Дубне, на нейтронном источнике, получает реактор ИБР-2М и отбирает из них самые значимые.

Так что первоочередные задачи ОИЯИ связаны с развитием достигнутого.

Согласно графику продолжится строительство ускорительного комплекса NICA. Фундамент колец коллайдера уже заложен. Теперь им предстоит вырасти вверх. А система вывода пучка из ускорительного комплекса на неподвижную мишень должна быть введена в строй уже в 2017 году.

Планируется в 2017 году открытие фабрики сверхтяжелых ионов. Ускоритель для нее в новом здании уже монтируется.

Перспективы развития Лаборатории нейтронной физики связаны с созданием единственного в Европе нейтронного источника с уникальным комплексом спектрометров.

Исследователи нейтрино занимаются сооружением гигатонного нейтринного детектора на озере Байкал – кубокилометр чистейшей воды, оснащенной суперчувствительной электроникой для ловли солнечных нейтрино.

Для всех этих задач нужны молодые исследователи и инженеры, которые завтра будут работать на создаваемых сегодня физических установках ОИЯИ.

О возможностях подготовки кадров для ОИЯИ доложил членам НТС директор Учебно-научного центра ОИЯИ Станислав Пакуляк.

В целом опыт и итоги развития ОИЯИ и его лабораторий за последние семь лет были оценены Начно-техническим советом как чрезвычайно оптимистические, несмотря на текущие трудности, которые есть при любых условиях.

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