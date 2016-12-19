День рождения своего директора отметил ОИЯИ

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Опубликовано: 19.12.2016 18:19
Автор: Наталия Теряева

Юбилей директора ОИЯИ академика Витора Анатольевича Матвеева физики-теоретики в хорошем настроении отпраздновали в Дубне научным семинаром в честь виновника торжества.

Юбилейный семинар прошел в Лаборатории теоретической физики ОИЯИ, откуда в 1963 году начался путь в науку будущего академика. Вел событие директор ЛТФ ОИЯИ Виктор Воронов. Амфитеатр Боголюбовского конференц-зала лаборатории был заполнен публикой до самого верха. Все были в приподнятом настроении.

«Один из блестящих теоретиков, воспитанных Боголюбовской школой, и, конечно, выходец из ЛТФ, чем мы все гордимся», – так охарактеризовал юбиляра профессор Виктор Воронов, предваряя вступительным словом выступления соратников и коллег академика Матвеева.  Он напомнил, что в этот день, 16 декабря, родился научный руководитель и наставник Виктора Матвеева – академик Альберт Тавхелидзе.

Собственно научных докладов было два. И оба очень познавательные и интересные.

Первый – об истории и современных достижениях Института ядерных исследований РАН сделал директор ИЯИ РАН член-корреспондент РАН Леонид Кравчук. С 1987 по 2014 год этот институт возглавлял Виктор Анатольевич Матвеев. А создал его в 1970 году Альберт Никифорович Тавхелидзе. И забрал с собой в Троицк из Дубны своего ученика Виктора Матвеева.

Второй доклад – о результатах научной деятельности академика Матвеева. Их собрал подытожил его соавтор – профессор Николай Красников, заведующий отделом теоретической физики ИЯИ РАН. «Обычно для юбилейного доклада ищут тему, в которой юбиляр особенно отличился. В случае Виктора Анатольевича задача легкая – это все темы, которыми он занимался», – предупредил Николай Валерьевич Красников слушателей. И сумел изложить суть основных работ юбиляра коротко, емко и доходчиво. От открытия нового правила кваркового счета Матвеева-Мурадяна-Тавхелидзе до нейтринной астрофизики и поисков частиц легкой темной материи.

А дальше пошли поздравления друзей и коллег.

Профессор Ростислав Джолос приехал в 1963 году в Дубну студентом физфака Ленинградского университета вместе с Виктором Матвеевым. И в Ленинград они прибыли тоже вдвоем – из Владивостока, где вместе учились на физико-математическом факультете местного университета и знали другу друга со школьных лет. «У Виктора энтузиазм был заложен еще в школе», – делился своими воспоминаниями об общей с академиком Матвеевым юности Ростислав Владимирович Джолос. И рассказал, как в 50-е годы прошлого века школьники (в их числе и юбиляр) увлеченно делали модели кораблей, ракет, самолетов и соревновались в этом деле. Это было модно. И как став студентами, жаждали больше знаний, чем давали им преподаватели. «Буду переводиться на математику, там учат по-настоящему», – процитировал профессор Джолос слова студента-физика Государственного дальневосточного университета Виктора Матвеева. Но переводиться на математику не пришлось. Студенты Матвеев и Джолос послали свои написанные от руки курсовые работы на физфак Ленинградского университета, и были приняты туда на обучение в группу физиков-теоретиков. «Получили места в общежитии напротив Эрмитажа. Я смешные истории не буду рассказывать – не очень это педагогично», – завершил свою общую с будущим академиком студенческую историю Ростислав Джолос.    

Поздравительные телеграммы со всех концов планеты директору ОИЯИ академику Матвееву зачитали три вице-директора ОИЯИ: Михаил Иткис, Рихард Ледницки, Григорий Трубников. Первая из телеграмм – от президента России Владимира Путина. Вторая – от президента РАН Владимира Фортова. Украина и Грузия тоже не могли не поздравить академика Матвеева – ученика академика Николая Боголюбова (выходца с Украины) и академика Альберта Тавхелидзе (выходца из Грузии).

Не забыла прислать поздравления от коллег из Швейцарии директор ЦЕРНа Фабиола Джианотти.

«Я счастлив, что мне удалось познакомиться и работать с таким крупным ученым и замечательным человеком», – признался, вручая лично академику Матвееву подарки от членов Комитета полномочных представителей, его председатель Лачезар Костов.

Прибыли поздравить Виктора Анатольевича Матвеева с 75-летием и гости из МГУ имени Ломоносова, из родного СПбГУ, из созданного академиком Матвеевым Троицкого научного центра.

Лаборатории Объединенного института ядерных исследований по очереди дарили руководителю своего международного научного центра цветы и подарки.

«Я искренне тронут и признателен», – взволнованно ответил всем юбиляр.

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