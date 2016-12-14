Малые реки Подмосковья исследовали на загрязненность

Подробности Опубликовано: 14.12.2016 08:44 Автор: Иван Экономов

Малые реки Подмосковья с трудом выносят ту опасную дрянь, что в них сливают предприятия и жители. Минэкологии проверил донные отложение 50 подмосковных речушек, чтобы определить, какие из них спасать надо срочным образом.

На днях подвели итоги эколого-геохимической оценки состояния донных отложений рек бассейна Москвы-реки, выполненной по заказу минэкологии Московской области. Обследование проводили, чтобы установить степень негативного антропогенного воздействия на малые реки Подмосковья и решить, какие речки надо расчистить в первую очередь.

Изучили донные отложения 50 малых рек на участке от столицы до устья Москвы-реки, выполнив лабораторный анализ 282 проб. Исследователи оценили высоту донных отложений и степень накопления нефтепродуктов, а также основных металлов: меди, цинка, никеля, кобальта, кадмия, свинца, хрома и железа.

Замеры показали, что высота отложений в большинстве рек не превышает 8 сантиметров. Исключениями стали река Отра, в которую сбрасываются сточные воды с четырех предприятий Раменского района (высота отложений около 15 см), а также реки Москва, Сеченка, Гжелка и Березовка.

Выяснилось, что содержание загрязняющих веществ в донных отложениях малых рек сильно колеблется. Больше всего в илах содержится железа, цинка и марганца, меньше – кадмия, синтетических поверхностно-активных веществ и фенола.

По концентрации тяжелых металлов в донных отложениях одной из самых загрязненных стали реки Семиславка и Березовка. Наименьшее количество этих веществ отмечено в илах Отры, Дорки и Шувойки.

Данные о состоянии донных отложений станут одним из ключевых факторов решения о расчистке и экологической реабилитации малых рек.

Минэкологии замечает, что в последнее время поступает всё больше жалоб жителей по поводу загрязнения рек и ручьев. Ведомство даже усилило надзор в этой сфере. Только с начала декабря инспекторы экологического надзора исследовали качество воды в шести реках – Раздерихе (Лобня), Чернавке (Люберецкий район), Сукромке (Мытищи), Незнайке (Серпуховский район), Клязьме (Лосино-Петровский) и Лопасне (Чеховский). Только в пробах воды из Лопасни не обнаружено превышения ПДК загрязняющих веществ, в остальных случаях реки так загрязнены, что возбуждены административные расследования.