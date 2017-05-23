Торжество барокко в Дубне

Подробности Опубликовано: 23.05.2017 20:09 Автор: Наталия Теряева

Незабываемый концерт подарили меломанам Дубны три молодых московских музыканта – певица Варвара Комаровская, трубач Михаил Басов и органистка Ксения Свириденко.

Не успели отзвучать последние аплодисменты, как самые нетерпеливые зрители уже спрашивали уходящих со сцены артистов, когда будет следующий такой концерт – в мае? в июне? в июле?

Публику Органного зала Дубны в этот воскресный вечер, 21 мая, абсолютно покорила сложная музыка раннего немецкого, английского и итальянского барокко. В исполнении Варвары Комаровской, Михаила Басова и Ксения Свириденко она была живой и современной.

Концерт открыла торжественная Токката Фа мажор BuxWV 156 предшественника великого Баха – датско-немецкого органиста Дитриха Букстехуде. Выходец из датского Эльсинора – родины шекпсировского Гамлета – Букстехуде получил пожизненно лучшую в Европе должность органиста в Мариенкирхе немецкого Любека. И организовал там настолько мощные музыкальные вечера, что молодой Иоганн Себястьян Бах прошел пешком почти 400 км, чтобы попасть хоть на один такой вечер к Букстехуде. А российская органистка Ксения Свириденко сыграла токкату Букстехуде так, что зрители ощутили себя в готических интерьерах Любека семнадцатого века.

Затем на сцену вышел францисканский монах Антонио Чести. Он так нагрешил, пользуясь в раскрепощенном обществе Венеции своей славой певца и органиста, что Францисканский орден с ним распрощался. И свободный Чести предался сочинению опер при дворе австрийского эрцгерцога Фердинанда Карла в Инсбруке. Там он и написал оперу «Оронтея» о царице Египта в честь королевы Швеции Кристины.

Колоратурное сопрано Варвары Комаровской в арии из «Оронтеи» звучало терпко и не по-барочному страстно – так подсказывал певице характер ее южной героини (и темперамент композитора Чести). Не холодностью же и бесстрастностью удалось францисканскому монаху-расстриге увлечь Австрию итальянской оперой и сделать Вену ее всеевропейской столицей!

И тут явился обангличившийся немец Гендель, воспитанный музыкой Италии. «Вы вечный источник света, Ваше Величество!» – склонился он в восхищении перед английской королевой Анной и преподнес ей свою Оду к ее дню рождения. Тонкие комплименты Генделя абсолютно аутетично переданые калиграфической вязью голосов Варвары Комаровской и трубы Михаила Басова, вторивших друг другу, растопили сердце королевы Англии. Королева назначила Генделю пенсию и разрешила исполнять его музыку на официальных торжествах, вызвав зубовный скрежет у других композиторов-иностранцев.

А Гендель закусил удила и принялся писать оратории на библейские сюжеты в переложении англиканцев. Фантазией протестантов коварная филистимлянка Далила, подарившая израильскому богатырю Самсону всего одну ночь ради стрижки его волос чудесной силы, превратилась у великого английского поэта Джона Милтона в жену Самсона.

Сюжет Милтона Гендель взял за основу своей оратории «Самсон». И вот вам еще одна ода – ода Самсону, герою Израиля (присвоено посмертно), воспетая в восторженной арии Израильтянки. Израильтянке в исполнении Варвары Комаровской славить Самсона головокружительными каденциями, как и королеву Анну, помогала труба Михаила Басова.

Два «Баха» – Хоральная прелюдия «Проснитесь, голос к нам взывает» и Фантазия Соль мажор BWV 572 – абсолютно органично впустили в свой ряд представителя современной готической субкультуры: вокализ польского композитора Войцеха Киляра из триллера «Девятые врата» Романа Полански. Здесь сопрано Варвары Комаровской звучало мистически прозрачно и ускользающе.

Выход на сцену Вивальди подготовил марш Прелюдии мотета Te Deum приближенного к королевскому двору француза Марка-Антуана Шарпантье. Победу французов над голландцами в битве при Стенкерке торжествовала труба Михаила Басова.

Вивальди появился сначала в образе католического священника (коим он действительно был) и прочел проповедь «Без Господа все напрасно» звуками кантаты «Nisi Dominus». Отрывок «Cum dederit» Варвара Комаровская и Ксения Свириденко исполнили так убедительно, что музыка буквально гипнотизировала: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой!».

После поучительного внушения Вивальди вывел к публике византийского императора Анастасия (героя оперы «Юстин») со знаменитой арией «Vedro con mio diletto». Император, как простой крестьянин, страдал в разлуке с возлюбленной. В барочных операх даже императорам приходилось петь сопрано – такими их видели композиторы эпохи Возрождения. Голос Варвары Комаровской рисовал Анастасия пылким юношей, готовым, если что, предъявить на любимую женщину свои права.

Прекрасны были «Волюнтари» англичанина Мориса Грина для органа и трубы, и Ария сопрано «Hӧrt ihr Augen» из кантаты №98 Иоганна Себастьяна Баха.

Но венцом всему стала ария Нормы Винценцо Беллини в исполнении тающего сопрано Варвары Комаровской. Этот шедевр бельканто прозвучал гимном жертвенной любви, молитвой, обжигаемой огнем, что не может, не должен вырваться наружу.

Классики эпохи раннего и позднего барокко, побывавшие в этот вечер на сцене Органного зала Хоровой школы мальчиов и юношей «Дубна», наверняка, остались довольны и собой, и музыкантами, и публикой. Единственное, чего они могли бы пожелать – всемирной славы исполнителям и всенародного интереса к классике в Дубне.

Nisi Dominus.