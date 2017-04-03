В Дубне все воскресенье мальчишки пели хором

Подробности Опубликовано: 03.04.2017 00:49 Автор: Наталия Теряева

Органный зал Дубны 2 апреля принимал областной открытый конкурс хоров мальчиков Подмосковья. Двадцать два хора и один фаворит.

Двадцать шесть лет назад в Московской области был единственный хор мальчиков: в Дубне. С него началась Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна», основанная молодым хормейстером Ольгой Ивановной Мироновой.

Сегодня Ольга Ивановна – мировой авторитет в обучении мальчишек классическому хоровому пению. А ХШМиЮ «Дубна» стала региональной методической площадкой для хормейстеров.

– Этот конкурс – четвертый, он уже стал традиционным, – рассказала ОД директор и художественный руководитель ХШМиЮ «Дубна», заслуженный работник культуры РФ Ольга Миронова в день конкурса. – Мы гордимся тем, что в Московской области 25 хоров мальчиков. Такого нет нигде в России. В других областях – один-два хора, максимум – три. Даже в других государствах такого нет. В той же Франции, Голландии хоры мальчиков – это редкие коллективы. И мне очень приятно, что наша деятельность по организации таких конкурсов сподвигла музыкальных педагогов из других городов Подмосковья на создание хоров мальчиков. Наша просветительская деятельность дает результаты. Очень вырос профессиональный уровень коллективов. Конкурс стал площадкой для обмена опытом, обмена репертуаром. Это целая школа. Хормейстеру порой не нужны семинары. Ему нужно услышать один раз, и они возьмут услышанное себе на вооружение.

Действительно, здесь было что послушать. Двадцать два хора из Московской области, Тверской области и из Москвы привезли программы из трех или четырех произведений, составленные по условиям конкурса.

Требования к хоровым коллективам хоровых школ и музыкальных школ были разные.

Хоровые школы обычно имеют младшую и старшую группу.

Младшей группе хора полагалось исполнить три произведения: русскую народную песню, патриотическую песню и любое произведение по выбору руководителя хора. На выступление с программой давалось 10 минут.

Для хора старшей группы правила конкурса обязывали включить в программу русскую народную песню, произведение из русской классики, духовное сочинение и патриотическую песню.

Смешаный хор (старшая и младшая группа вместе) должен был исполнить русскую народную песню, произведение западной классики, духовное сочинение и произведение патриотического содержания.

Старший и смешанный хор обязаны были уложиться в 13 минут.

Для хоров и хоровых ансамблей инструментальных отделов музыкальных школ требования к младшим (7 – 8 лет) и старшим группам (от 9 лет и старше) исполнителей были одинаковыми: русская народная песня, патриотическая песня, произведение по желанию руководителя. Длительность программы – до 12 минут.

Коллективы оценивали по пяти критериям исполнения:

художественный уровень исполнения

уровень исполнительского мастерства, профессионализм

выдержанность стиля исполняемого произведения

певческая культура исполнения

качество музыкального сопровождения.

Жюри конкурса составили ректор Академии хорового искусства имени В.С.Попова Алексей Петров, профессор РАМ имени Гнесиных Павел Карпов, профессор Академии хорового искусства имени В.С.Попова Вера Сафонова.

ХШМиЮ «Дубна» на конкурсе представляли четыре младших хора, кандидатский хор, старший хор и концертный хор.

Дубну представлял еще один коллектив: ансамбль мальчиков Детской школы искуств «Рапсодия».

Красногорск прислал в Дубну хор мальчиков Детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса».

Детский музыкальный театр Реутова направил на конкурс вокальный ансамбль мальчиков.

Из Конаково прибыл хор первоклассников Хоровой школы мальчиков и юношей.

Детскую школу исскуств №3 города Мытищи представлял хор мальчиков «Azione».

Хор мальчиков «Веселый ветер» приехал в Дубну на конкурс из Одинцово.

На сцене Органного зала Дубны свою программу спел вокальный ансамбль мальчиков и юношей «Камертон» Детской школы искусств «Вдохновение». Публике удалось услышать также хор мальчиков Детской хоровой школы «Подлипки» из Королева.

Свой уровень мастерства продемонстрировали на конкурсе в Дубне хор мальчиков «Созвучие» Детской музыкальной школы №1 города Пушкино, капелла мальчиков Центральной детской школы искусств подмосковных Химок, ансамбль мальчиков Детской школы искусств №2 из Жуковского, ансамбль мальчиков «Подмосковье» Детской школы искусств города Дзержинский, старший хор капеллы мальчиков «Орлята» Культурного центра «Зеленоград» московского Зеленограда.

Угадайте, кто был фаворитом.

Драгоценным призом конкурса стала хрустальный рояль-музыкальная шкатулка, заряженный музыкой Бетховена.