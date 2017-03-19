Рок без слов собрал аншлаг в Дубне

Подробности Опубликовано: 19.03.2017 15:54 Автор: Наталия Теряева

Яркой кометой залетел на вечер в Дубну симфонический оркестр RockestraLive и сыграл рок на скрипках, флейтах, кларнетах и виолончелях.

В пятницу 17 марта музыканты оркестра дали концерт в Твери, в ДК «Пролетарий». Переночевали там и в субботу, 18 марта, прибыли в Дубну.

В пять вечера репетиция шла на сцене большого зала ДК «Мир». Концерт был назначен на семь. Уже было известно, что все билеты проданы. Поставили три дополнительных ряда.

Репетировали без дирижера. Главный дирижер Сергей Акимов задерживался в театре. К концерту успел. Появился прямо в момент, когда первая скрипка занесла смычок над струнами.

Потом двадцать семь студентов Московской консерватории и Гнесинки два часа увлеченно играли песни американских и британских рок-групп. Мотив в инструментальной обработке для скрипок, виолончелей, контрабаса, медных и деревянных духовых, клавишей и ударника.

– Играем песни, как они поются, только без слов, – сказал мне студент Гнесинки контрабасист Николай Науменко. – Но слова знаем. Контрабасист Николай Науменко: "Играем песни, как они поются, только без слов. Но слова знаем"

Оригинальный клип “Clocks” британской рок-группы Coldplay: «...Часы бегут, вечный хаос сжимает стеной. Хочу вернуть тебя домой, но не вернешь обратно время...» – 12 миллионов просмотров в youtube.

Клип “Creep” британской рок-группы Radiohead: «Ты, как ангел, а я – всего лишь слизняк. Что я делаю в этом мире?...» – 198 миллионов просмотров.

Клип “Heart-Shaped Box” американской рок-группы Nirvana: «Она смотрит на меня холодно, как рыба. А я так слаб и заперт в ее коробочке в форме сердца...» – 119 миллионов просмотров.

Клип “American Idiot” американской панк-рок-группы Green Day: «Я не хочу быть идиотом из Америки, частью нации, которой правят СМИ...» – 74 миллиона просмотров.

И так далее в том же духе. В двух отделениях концерта оркестр RockestraLive исполнил 26 таких хитов-миллионников. Зал узнавал их по первым аккордам.

Аранжировки отличные (кто делал – коммерческая тайна). Партии у каждого инструмента несложные. Дирижеру за нюансами и фразировкой особо следить не надо – чай, не Брамс и не Моцарт.

Расслабься и получай удовольствие. Руки играют, ноги танцуют.

Ритмичный свет и видеоклипы на заднике, говорят, сделали в Голливуде.

Каждый акустический инструмент с подзвучкой. Звуковой баланс выстроен достойно.

Все артистичны, и каждый знает свою роль.

Хорошо продуманное симфоническое шоу.

Стильно.

Сильно.

Недешево.

Зрители губами проговаривают каждую песню.

Зал в восторге: WOOHOO!

Проекту RockestraLive полтора года. Музыканты оркестра говорят, что оркестр создали двое: главный менеджер Александр Пугачев и главный дирижер Сергей Акимов.

– Как я представляю, идея была такая: молодой человек с претензиями на жизнь любит рок-музыку, – поделился со мной соображениями о возникновении оркестра ударник Владимир Куценков. – На самом деле вся молодежь любит рок-музыку и все студенты консерваторий. Ударник Владимир Куценков: "Вся молодежь любит рок-музыку и все студенты консерваторий".

Спрашиваю: для вас, молодых музыкантов, проект RockestraLive – приработок или удовольствие?

– Для меня это и заработок, и удовольствие. Об этом можно только мечтать, – отвечает ударник Владимир. – О будущем не думаю. Для меня важен процесс, не результат. Как попал в оркестр? Кинули клич в интернете, когда собирали музыкантов. Я отозвался.

– Если хочешь стать хорошим музыкантом, надо владеть всеми жанрами: блюз, джаз, рок-музыка, классика. В рок-музыке больше эмоций, классика более элитарная, – рассуждает контрабасист и бас-гитарист Николай. – Я начинал с рок-музыки (ритм-секция), потом решил учиться классической музыке. Конечно, ритм в рок-музыке простой. Не то, что в симфонии Брукнера – надо все время смотреть на дирижера, потому что ритм может меняться от такта к такту.

За полтора года RockestraLive объездил с гастролями пол-России. Были в Уфе, Казани, Екатеринбурге.

12 марта дали концерт в кремлевском Дворце съездов. Зрители устроили танцпол прямо на крышке оркестровой ямы. Чуть до беды не довели.

Для музыкантов RockestraLive этот проект – не единственный. Все заняты в разных проектах: в оркестрах, в театрах. Когда на концерт RockestraLive не успевает из-за занятости главный дирижер, его заменяет супруга – Анна Ракитина.

В апреле оркестр собирается в Обнинск и Серпухов. После этого в Питер – зал «Аврора», там выступают часто.

Да, вот еще что. В ДК "Мир", в Дубне, давно не было аншлага и такого количества молодежи на концертах симфонического оркестра.