«RockestraLive» – ваш путеводитель в мир рок-музыки

Подробности Опубликовано: 20.02.2017 06:06 Автор: ОД

Симфонический оркестр «RockestraLive»18 марта в ДК «Мир» Объединенного института ядерных исследований в Дубне представит свою программу всем любителям рок-музыки.

Молодой и перспективный проект «RockestraLive» уже успел полюбиться многим слушателям альтернативной музыки. Гастролируя по городам России, оркестр дарит зрителям незабываемые эмоции, предлагая перенестись на концерты мировых рок-гигантов, таких как Linkin Park, Placebo, Muse, System of a down, Korn, Green Day, Radiohead и многих других.

Зажигательные скрипачи и виолончелисты перевернут ваше представление о симфоническом оркестре, а барабанщик с бас-гитаристом заставят вас встать со своих мест и начать двигаться в такт музыке.

Зачем ждать своего любимого исполнителя годами? Можно почувствовать ту же энергетику в своем городе уже совсем скоро!

18 марта в 19:00 по адресу: г. Дубна, аллея Высоцкого, 1

Возрастное ограничение 12+

Справка

«RockestraLive» – московский симфонический оркестр, который играет рок-хиты в классической обработке. Проект запущен в августе 2015 года. За полтора года команда дала 56 концертов и посетила 28 городов (Нижний Новгород, Тула, Воронеж, Санкт-Петербург, Ярославль и др.). Впереди концерт в Кремле и тур по курортам России. В оркестре 27 музыкантов, которые играют под руководством дирижёра Сергея Акимова. Подробнее: https://vk.com/rockestralive1803