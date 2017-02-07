Ансамбль "Заигрыш" ждут в Дубне

Подробности Опубликовано: 07.02.2017 08:13 Автор: Кирилл Свояков

Молодой, но уже знаменитый фольклорный ансамбль "Заигрыш" в феврале даст три концерта в Дубне. Билеты уже раскупают.

Ансамбль «Заигрыш» появился в апреле 2014 года. Его создал замечательный певец и преподаватель Московского губернского колледжа искусств Алексей Маслов. В состав ансамбля он включил своих лучших учеников, с которыми занимается в Талдомском филиале Московского губернского колледжа искусств.

Программа самобытного фольклорного коллектива выстроена, как театральное действие. Артисты ансамбля поют, танцуют и играют на фольклорных инструментах, представляя зрителям не только песни и танцы средней полосы России: Тверской, Владимирской, Костромской, Рязанской, Ярославской, Московской областей. В репертуаре творческого коллектива целые театральные постановки: «Свадьба на Руси», «На нашей ярмарке – смех да, веселье», «Троица», «Кузьминки», «Рождественские Колядки».

Ученики Алексея Маслова обучаются специальности «Народное художественное творчество».

– Специальность нужна для сохранения народной художественной культуры как самобытной, основанной на этнических традициях, художественной деятельности, воплощающей характерные особенности художественного сознания народа, – говорит художесмтвенный руководитель ансамбля "Заигрыш" Алексей Маслов. – Обучение помогает студентам осознать общие человеческие ценности и самобытность родной культуры. Приобщение к исторической народной памяти имеет своей целью не бездумное возвращение к прошлому народа, в его изжитых исторических формах, а напротив, должно обеспечить жизнеспособность человека и народа на современном этапе и в будущем.Для этого требуется и бережное сохранение уже сформировавшихся традиций, и их творческое осмысление в новых условиях и создание нового. Каждый из артистов ансамбля «Заигрыш» искренне предан своему делу и стремится нести людям добро и радость, сохраняя народное искусство для будущих поколений.

Вместе с Алексеем Масловым с ансамблем "Заигрыш" работает Юлия Маслова – лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель специального приза Русского народного хора им. М.Е. Пятницкого, лауреат XIII "Артиады народов России" в области исполнительского и педагогического мастерства, преподаватель исполнительского мастерства, сольного и хорового народного пения Московского губернского колледжа искусств. Юлия Маслова – хормейстер коолектива. Недавно она создала еще один самобытный фольклорный коллектив "Ягодки", который вместе с ансамблем "Заигрыш" покажет свое мастерство в Дубне.

Преподавателя исполнительского мастерства и русских народных фольклорных инструментов Алексея Маслова в Дубне уже знают. В рамках Фестиваля искусств "Река" 27 сентября 2015 года концерт его ансамбля "Заигрыш" стал триумфальным. Публика чуть не отбила ладони, аплодируя артистам. И вот мы снова ждем в Дубне полюбившийся коллектив.

15 февраля в ДК "Октябрь" "Заигрыш" и "Ягодка" дадут два концерта: в 12:30 для школьников Дубны, в 19:00 – для взрослых любителей народного искусства.

20 февраля в ДК "Мир" в 14:00 мастерством артистов ансамблей "Заигрыш" и "Ягодка" смогут насладииться и школьники, и их родители, и все кто хочет лучше узнать культуру и традиции края, где мы живем.

Яркое, красочное театральное действо будет сопровождать выставка-ярмарка предметов народно-прикладного искусства и ремесел мастеров Московского губернского колледжа искусств.

Спешите купить билеты!