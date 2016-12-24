Концерт для фортепиано с оркестром в Дубне продлится целую неделю

Подробности Опубликовано: 24.12.2016 08:59 Автор: Лусинэ Акопян

Подмосковная Дубна снова собирает на конкурсные концерты известных пианистов, преподавателей и учеников детских музыкальных школ, специальных музыкальных школ, музыкальных колледжей. Насыщенная пятидневная программа включает в себя Всероссийский конкурс «Концерт для фортепиано с оркестром», мастер-классы творческой мастерской, курсы повышения квалификации, концерты, а также прослушивание кандидатов на участие в Дельфийских играх от Московской области.

Не секрет, что наиболее популярными произведениями симфонической музыки являются сочинения для фортепиано с оркестром. Но и среди них есть безоговорочные любимцы публики. В их числе знаменитые концерты Баха, Мендельсона, Шопена, Сен-Санса, Бетховена, Грига и Прокофьева. Они-то и занимают центральное место в программах конкурса.

Вход на конкурс свободный, каждый желающий может приобщиться к музыкальному соревнованию 21 и 22 января в зале администрации Дубны (ул. Балдина, 2).

Открытое прослушивание на Дельфийские игры от МО состоится 20 января. Среди участников – ученики детских музыкальных школ, школ и колледжей искусств Москвы, Московской и Орловской области, ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского, МССМШ им. Гнесиных.

Мастер-классы в рамках открытой творческой мастерской по специальности фортепиано проведут профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Фоменко, преподаватели МССМШ им. Гнесиных Елена Березкина и Марианна Шалитаева. (20, 21, 22 января с 11:00)

Предваряет конкурс программа вечерних фортепианных концертов. В числе исполнителей лауреат II премии XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Лукас Генюшас, лауреат Гран-при конкурса «Гран пиано» Александр Малофеев, лауреат 1 премии конкурсов Шуберта в Германии и 1 премии конкурса в Австрии Ольга Филатова, учащиеся специальной музыкальной школы им. Гнесиных класса Е.В. Березкиной.

Концерты в рамках мероприятия:

17 января – 19:00 – концерт Лукаса Генюшаса (зал ДМШ)

18 января – 17:00 – концерт класса Е.В. Березкиной (зал ДМШ)

19 января – 18:30 – концерт Ольги Филатовой (зал ДМШ)

20 января – 19:00 – концерт Александра Малофеева (зал ДМШ)

Официальные инструменты конкурса – концертные рояли Ямаха. Их привозит в Дубну компания «YamahaMusic» специально для этих встреч. Качественный звук инструментов помогает музыкантам раскрыть свой талант в полной мере.