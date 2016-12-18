Певческий марафон школы искусств «Рапсодия» длился два дня в Дубне

Подробности Опубликовано: 18.12.2016 08:58 Автор: Светлана Козлова

Ансамбль «Антарес» детской школы искусств «Рапсодия» стал лауреатом I степени XIV фестиваля хоровых коллективов «Созвездие талантов». Также звания лауреатов удостоились на этом фестивале солистки ансамбля «Антарес» Анастасия Шилова (лауреат II степени)и Милалика Савенкова (лауреат III степени).

XIV фестиваль хоровых коллективов «Созвездие талантов» проходил в Подмосковье в оздоровительном комплексе «Рублево-Звенигородский» с 8 по 11 декабря и принес победу ансамблю «Антарес» ДСШ «Рапсодия». В фестивальной программе ансамбль занял первое место, в конкурсной – второе место. Отметили и солисток ансамбля: в фестивальной программе Анастасия Шилова стала лауреатом второй степени, Милалика Савенкова – лауреатом третьей степени. Руководит ансамблем «Антарес» М.В. Колгина, концентмейстер в ансамбле Л.А. Лосева.

Услышать пение победителей подмосковного фестиваля смогли вчера в «Рапсодии» все желающие. Детская школа искусств два дня, 16 и 17 декабря, давала отчетные концерты. Первым в двухдневном марафоне вышел ансамбль девочек «Антарес» и пленил слушателей чистотой голосов и красотой исполнения. По залу прошелестел шёпот: «Словно ангелы поют».

Лестные характеристики достались и другим коллективам «Рапсодии». В школе их несколько: «Горошины», «Непоседы», хор мальчиков, театр песни «Забава», наконец, кандидатский и концертный хоры. Взрослея и набираясь мастерства, воспитанники школы переходят из одного коллектива в другой. Шагая по музыкальным ступеням, самые обычные мальчики и девочки овладевают певческой техникой, а главное – получают духовное развитие. Репертуар в «Рапсодии» не просто богатый, но безукоризненный с музыкальной и поэтической точки зрения. Конечно, это заслуга руководителя ДШИ «Рапсодия» Ларисы Шмагиной и её коллектива – полусотни замечательных педагогов-музыкантов.

На отчетном концерте слушатели получили представление о каждом хоровом коллективе школы и убедились в достижениях даже совсем юных исполнителей, на славу справившихся с непростой песней Гайдна на слова Синявского «Старый добрый клавесин».

Театр песни «Забава» наглядно доказал, как песня выигрывает, когда становится немного театром.

Концертный хор школы девочек-подростков, достойно исполнивший «Аве Мария», показал вершину мастерства, к которому приводит в итоге обучение в «Рапсодии».

Помимо хорового и вокального пения в школе обучают инструментальному и хореографическому исполнительству, дают общее эстетическое образование. Принимают в школу с трех лет. Обучение стоит, по словам родителей, не так уж дорого. К тому же удобно, особенно для учеников гимназии №11 – ДШИ «Рапсодия» располагается в здании одиннадцатой гимназии.