Если нужна сплочённость – придётся отменить покаяние

Подробности Опубликовано: 03.11.2017 09:54 Автор: Наталия Теряева

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сказал на открытии Всемирного русского народного собора, что у России четыре базовые ценности. Из них две – сплоченность и справедливость.

Высшей миссией власти спикер в той же речи назвал стремление к консенсусу по главным вопросам и поиск общественных компромиссов по спорным темам.

Главным спорным вопросом и главной спорной темой в нашем обществе сегодня стало отношение к СССР и его распаду. Те, кто выиграли от августа 1991-го, уже четверть века непрерывно и публично называют совками тех, кто о революционном августе сожалеет.

Давайте посмотрим, как элиты новой России устремляются к консенсусу и общественному компромиссу в этом споре.

В 1991 году насильственный отъём власти у первого президента СССР Михаила Горбачева произвел первый президент РСФСР Борис Ельцин.

12 июня 1991 года Борис Ельцин был избран президентом РСФСР.

Во время странного путча 19 августа 1991 года Ельцин назначил себя главнокомандующим Вооруженными силами на территории России.

23 августа президент РСФСР Ельцин потребовал от президента СССР Горбачева не принимать никаких кадровых решений без согласования с ним. Фактически президент СССР был лишен власти.

24 августа Совет министров РСФСР возложил на себя руководство всеми союзными министерствами на территории РСФСР.

25 августа указом Ельцина все движимое и недвижимое имущество КПСС и КП РСФСР, включая денежные и валютные счета, стали государственной собственностью РСФСР.

Вслед за РСФСР управляющие союзные структуры подчинили себе остальные союзные республики СССР.

8 декабря 1991 года руководители трех союзных республик – РСФСР, УССР и БССР – в Беловежской пуще объявили о прекращении существования СССР.

Распад СССР обрек большую часть населения бывшего СССР на страдания в виде лишения средств к существованию, кровавых войн и национальных конфликтов. Не зря же нынешний президент России Владимир Путин назвал распад СССР величайшей геополитической катастрофой ХХ века.

Однако федеральные СМИ до сих пор продолжают убеждать нас, что в августе 1991 года президент Ельцин победил путч, а не развалил СССР. Вот, к примеру, заголовок «Российской газеты» 2016 года на эту тему: «В Москве отметили годовщину победы над путчем в августе 1991 года».

Романтика Августовской революции 1991 года закреплена в большом и дорогом музее под названием «Ельцин-центр», в памятниках первому Президенту РФ, в названных его именем федеральном университете и Президентской библиотеке.

Параллельно с процессом увековечивания памяти героев 90-х годов газеты, телеканалы, кинофильмы, литературные журналы и книгоиздатели дружными усилиями двадцать пять лет рисовали (и местами продолжают рисовать) исключительно в мрачных тонах жизнь в СССР, свергая с пьедесталов героев советского периода. А всех родившихся в СССР ежедневно призывали и призывают каяться в преступлениях большевиков.

«Ho вот, пришла ли в покаяние наша интеллигенция, столь много потрудившаяся над созданием крушения государственного строя и теперь являющаяся единственной и главной виновницей позора и гибели нашей Родины?.. Должны сказать, что нет. Нет даже признаков сознания своей вины, своей преступности, нет признаков и покаяния... Та же печать, именуемая ныне буржуазной, совершенно молчит о грехах своих пред родиной и родной себе no духу интеллигенции: нет сознания того, что вся переживаемая сейчас горькая действительность есть созревший плод тех семян, кои так старательно сеяла сама интеллигенция в течение многих лет», – эти слова произнес Епископ Селенгинский Ефрем, выступая 22 января 1918 года на собрании Священного Собора Православной Российской Церкви. Он говорил о вкладе интеллигенции в Февральскую и Октябрьскую революцию 1917 года.

«He осталось в стороне от общего греха, от этого переживаемого теперь воистину сатанинского наваждення и наше духовенство, являющееся в своем роде тоже интеллигенцией», – добавляет он.

Очень созвучно нашему историческому моменту, не правда ли?

«Независимо от того, желаем мы этого или нет, но от темы репрессий уйти не удастся. В 2017 году эта тема зазвучит вновь, и важно уже сейчас задать правильную тональность этому разговору, – обращался к телезрителям 9 октября 2016 года с телеканала «Россия 24» председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. - «Мы никого не хотим специально обвинять, не хотим очернять наше прошлое. Мы любим нашу страну и гордимся ее историей в хорошем смысле этого слова. Но в то же время нельзя черное называть белым, а зло называть добром».

Евангелие, в свою очередь, предписывает христианам не судить:

«не судите, да не судимы будете,

ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будет отмерено,

зачем ты смотришь на соринку в глазу брата твоего, а бревна в своем глазу не чувствуешь?» (Мф., 20 зач., VII, 1-8)

Нет. Многим мало.

«Столетие революции в России отмечают Акцией национального покаяния», сообщает нам российское агентство «Интерфакс».

«Этот выпуск программы посвящен необходимости и возможности покаяния за революцию», вторят «Интерфаксу» российские священники и поэты на радио «Свобода».

Почему я должен каяться за поступки, которых не совершал?

Почему я должен судить тех, кого даже в глаза не видел?

Эти справедливые вопросы задает себе каждый нормальный человек. Причем не только в России.

12 марта 2000 года, во время мессы в римской базилике Святого Петра, Папа Иоанн-Павел Второй публично покаялся в «большой тройке» грехов, совершенных католической церковью на протяжении ее двухтысячелетней истории: крестовые походы, инквизиция, поведение церкви во времена Холокоста.

Папа каялся хоть и публично, но слова покаяния произносил только он.

Он каялся хоть и публично, но не перед обществом, а перед Господом, в молитве, обращенной к Нему.

Он каялся как предстоятель той Церкви, что инициировала и совершила эти недостойные деяния.

Правда, кардинал Ратцингер (будущий Папа Бенедикт XV) тогда связал покаяние Иоанна-Павла Второго с развалом Советского Союза. Мол, ноша борьбы с атеизмом упала, можно и на собственные грехи взглянуть.

А протоирей православной церкви Америки, отец Леонид Кишковский заявил на радио «Свобода», что Папа Римский «извиняется за грехи конкретных личностей, но не отождествляет их с мистическим образом самой церкви. Церковь все же является телом Христовым и поэтому она, как таковая, не является грешным институтом».

Оздоровило ли это покаяние Папы католическую церковь или Европу с Америкой?

Нет. Европа избавляется от церквей, пишут газеты.

Удержало ли покаяние Папы Европу и США от новых крестовых походов?

Нет. В 2001 году США принесли военным путем «Несокрушимую свободу» в Афганистан и до сих пор там воюют.

В 2003 году коалиция США и их европейских союзников напала на Ирак и разрушила его.

В 2011 году американцы с европейцами уничтожили государство в Ливии. С 2012 года христианская страна США снабжает оружием террористов, уничтожающих христиан в Сирии.

И все это в крестовых походах за демократию.

Что принесли крестовые походы после покаяния Папы сегодняшним христианам? Мусульманизацию христианских стран.

Чего хочет добиться российская власть от своих граждан путем их покаяния за грехи государства, которого уже не существует? Конкретно? Кто-нибудь из призывающих к покаянию вообще задавал себе этот вопрос?

Возможно ли прийти к консенсусу и общественному согласию в России, когда элита постоянно требует покаяний от части общества, которая пострадала от августа 1991-го, чтобы умиротворить часть общества, которая выиграла от августа 1991-го?

Душу человека может вылечить раскаяние лишь в собственном грехе. Потому что этот грех пережит физически. Если же человека постоянно тычут носом в чужие проступки, ничего, кроме раздражения, у него это вызвать не может. Потому что это несправедливо.

В государственном масшстабе сама история государств и есть покаяние их народов. Не смог народ отстоять свое государство – он осужден и наказан его распадом. Жизнь после этого можно наладить только тяжелым трудом рука об руку, плечом к плечу, без лишних слов.

Вы удивляетесь, что народ любит Сталина. Но это ведь Сталин сумел после ужасной Гражданской войны добиться такого согласия между «бывшими» и «красными», что они вместе построили совершенно новую страну. Это Сталин предпочел традиционный для России Московский патриархат «красным» обновленцам из Православной Церкви СССР. Предпочел потому, что такой почувствовал волю православного народа. Он не ждал, когда одни зауважают других. Он просто пригласил к работе тех, кто был способен работать и кто хотел работать на благо Отчизны вместе с такими же трудягами.

Уважение и согласие не падают с неба. Государство должно призвать к делам развития тех готовых к труду людей, кто уже сегодня уважает друг друга и согласен работать вместе. И уважать их со своей стороны. Вот это будет консенсус.

По-настоящему людей сплачивает либо общее горе, либо общий труд. Горя мы уже нахлебались. Хватит.

А кто хочет каяться, пусть кается и за Февраль-Октябрь Семнадцатого, и за Август Девяносто первого одновременно. Так будет справедливо.

И давайте не будем стыдливо говорить об Октябрьской революции 1917 года «А в связи с чем это нужно праздновать?». Октябрь Семнадцатого равновелик Великой французской революции и по масштабу государственных потрясений, и по масштабу государственных преобразований и мировых достижений. Лозунг «Свобода. Равенство. Братство» не кажется опасным для тех, чьи предки были крепостными, ублажая потребности своих господ. Он кажется им справедливым.

Давайте лучше помнить о великих свершениях наших предков и вспоминать о них каждый год 7 ноября. Как вспоминают французы свою La Révolution française 14 июля, в День взятия Бастилии. Они не упоминают Бастилию в названии этого праздника. Они назвали его Национальный праздник – La Fête Nationale. Или – Четырнадцатое июля. И начали его отмечать ровно через сто лет после Великой французской революции.

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