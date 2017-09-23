О запрете появляться на свет

Подробности Опубликовано: 23.09.2017 14:30 Автор: Наталья Борозна

В одном из медицинских сообществ Вконтакте я прочитала дискуссию, от которой волосы на голове зашевелились. Недаром разжигание розни запрещено законом: половина комментаторов с пеной у рта доказывала, что у инвалидов с рождения надо отбирать право на жизнь.

Мысль эта недавно посетила зампреда Госдумы Игоря Лебедева, и вот по мотивам высказывания народного избранника народ тоже решил высказаться. И высказался. В выражениях, не боясь ответственности за "базар", хейтеры не стеснялись. Пруфлинк не даю, а то в последнее время за выражения более или менее фашистских взглядов на жизнь государство у нас иногда "банит".

Если конкретно – депутат спросил, почему "разрешают появляться на свет" инвалидам. Дело в том, что сейчас в России в конце первого триместра беременности женщина может сделать аборт по медицинским показаниям по результатам УЗИ и анализа крови – по итогам этих исследований медики выявляют вероятность болезни Дауна и пересчитывают конечности и пальцы плода. Так вот, нынче врачи предлагают выбор дамам в положении. Депутат спрашивает, почему не принуждают ущербный плод умерщвлять. Притом, что детей, по его словам, он любит.

Здесь отмечу, что все беременные когда-нибудь да слышали истории о женщинах, которым диагностировали дауненка, а они рожали внезапно здорового ребенка совершенно неожиданно для себя.

Осадок на душе остался неприятный. "Хорошо, что их слова – просто мусор", - подумала я. Но что-то не давало покоя, и примерно через сутки я вспомнила, кого мне это напоминают эти умницы, пытающиеся отобрать у других право на жизнь, а у их родителей – право решать за своих детей...

Готтентотскую мораль.

Мораль, которая была распространена еще в Средневековье, в Древнем Мире. Те самые двойные стандарты.

Христианский миссионер спросил одного из представителей южноафриканского племени готтентотов: “Что такое плохо?”. Готтентот ответил: "Это когда мой сосед побьет меня, угонит мой скот, похитит мою жену". На вопрос: “Что такое хорошо?” - он же ответил: "Это когда я побью моего соседа, угоню его скот, похищу его жену".

Но.

В нашей цивилизации сейчас, при всех ее недостатках, приняты принципы гуманизма и христианская, а не готтентотская мораль: "Возлюби ближнего своего, как самого себя" (Марка, 12:31); "Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе" - Золотое правило нравственности. Человеческая жизнь является безусловной ценностью, за которую надо бороться до конца (ст. 17.2 Конституции РФ: "Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения". Ст. 20.1: "Каждый имеет право на жизнь". Всеобщая Декларация прав человека, ст. 1: "Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах". Ст. 3: "Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность").

Недоброжелатели больных, старых, беспомощных людей просто родились не в то время.

Еще в Средневековье люди не тряслись над своей жизнью так, как мы: у них просто не было инструментов, чтобы "сохраниться" в случае наступления неблагоприятных обстоятельств. Не было антибиотиков, не было прививок, не было полиции, спасателей, центрального отопления и водопровода. Не было социальных служб.

Вопрос: кто-нибудь хочет остаться без всего этого? Или же есть некие люди, "достойные" медпомощи, пенсии, защиты со стороны полиции и т.п., а есть парии, "неприкасаемые", которым надо в этом отказать? Но в нашей современности все люди равны от рождения и не обязаны никому доказывать своих прав.

Я бы очень не хотела оказаться в ситуации, когда выхожу на улицу и "либо я – либо меня" - обворуют, убьют и т.п. При всем несовершенстве системы ОМС, полицейской системы, коммунальных служб нам сильно повезло жить в относительно комфортных условиях, как говорится, в прошлые века такого не было даже у королей.

Если вы за настолько устаревшие принципы жизни – я даже не знаю, в какую вам страну. Не в Россию, и ладно.

В любом случае, когда одни люди что-то запрещают другим дееспособным людям, в чем не отказывают себе, выглядит это примерно так:

По Интернету ходит статья о том, что некоторые медики носят на груди татуировку либо кулон с просьбой не реанимировать их, потому что если тебя откачают, то ты обязательно превратишься (на самом деле - в большинстве случаев) в инвалида или даже в обременительный для бюджета, врачей и родственников овощ.

Это тоже "не наши" ценности, но здесь главное – человек решает за себя, а не за других, не лезет в чужое правовое поле. Вот это тяжелый выбор, не с кондачка, и здесь любой выбор, на мой взгляд, достоин уважения.

Кстати, если вам тоже любопытно, откуда вообще берется негатив в Интернете, особенно в комментариях к видео с YouTube, то вот он, ответ: за это ответственны эффект онлайн-растормаживания вкупе с анонимностью и безнаказанностью.