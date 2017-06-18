Застройка Лебяжьего была бы большой ошибкой

Подробности Опубликовано: 18.06.2017 11:53 Автор: Наталья Борозна

15 июня в зале администрации Дубны прошли общественые слушания, инициированные горсоветом, по вопросу возможности жилой застройки на озере Лебяжьем. Ни один житель не высказался "за".

160 гектаров городских земель, в том числе территория близ озера Лебяжье, были переданы области советом депутатов Дубны пять с половиной лет назад. Уже тогда жители били тревогу по поводу такого раздаривания городских земель. Теперь это решение нам аукается: недавно стало известно, что область хочет строить на 25 своих гектарах возле Лебяжьего жилые дома, переведя земли из разряда рекреационных в зону жилой застройки (собственником официально является Министерство имущественных отношений Московской области). А ведь еще в октябре 2015-го года, например, не собиралась.

Но, во-первых, это означает сделать большую гадость дубненцам, которые привыкли отдыхать там, и лишить город одной из самых популярных зон отдыха.

Во-вторых, позволить застраивать берега Лебяжьего было бы большой ошибкой, поскольку озеро предназначено для водоотведения и осушения района Большая Волга. Если же близ озера возведут жилые дома, это нарушит экологию места: Большая Волга окажется заболоченной, а озеро исчезнет, утверждают специалисты.

В-третьих, идея застройки противоречит недавно принятому документу - Стратегии социально-экономического развития Дубны на следующее десятилетие, где предусмотрено сохранение городских лесопарков и озера Лебяжьего как мест, делающих город привлекательным для туристов.

На слушания пришли около полутора сотен дубненцев, и еще 1853 человека оставили свои подписи в подписных листах, собранных добровольцами против застройки озера. Глас народа не учитывается официально, граждане, увы, вправе лишь высказать пожелания представителям власти.

Принимать решение будут все равно городские депутаты, которым и переданы подписи. На следующей неделе судьба 25 га вокруг озера будет решена.

Комментарий главного редактора ОД Наталии Теряевой

К частному мнению журналиста ОД Наталья Борозны объективности ради добавлю как человек, побывавший на этих слушаниях. Ни один из жителей Дубны, присутствовавших на общественных слушаниях, не высказался в пользу жилой застройки болотистого леса между Дмитровским шоссе и железной дорогой в районе Лебяжьего озера просто потому, что эти слушания были назначены по настоянию именно противников застройки, и агитировали туда прийти конкретно тех, кто против нее. Сторонники превращения этой гнилой местности в хорошо обустроенную городскую среду на слушания не пришли. К слову, пять с половиной лет назад "били тревогу" именно те, кто сегодня против против возможности жилой застройки озера Лебяжьего. Их самых горячих сторонников набралось менее 130 человек, присутствовавших на общественных слушаниях 15 июня. Даже с учетом 1853 подписантов петиции, которые не обязательно живут в Дубне, представленный глас народа выражает мнение 2,6% жителей наукограда. Население Дубны сегодня составляет примерно 75 000 человек. Поскольку территория, о которой идет речь, не заселена, очевидно, депутаты должны принимать решение либо на основе мнения большинства неселения города, либо исходя из интересов развития города.