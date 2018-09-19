Начался прием заявок на конкурс «Живая классика»

Подробности Опубликовано: 19.09.2018 00:45 Автор: Елена Онегина

Генеральным партнером Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»-2019 выступает Группа компаний «Просвещение». Подать заявку для участия в самом масштабном детском литературном проекте России можно на сайте конкурса

«Живая классика» – литературный просветительский проект, в рамках которого школьники в возрасте от 10 до 17 лет читают друг другу отрывки из любимых книг. С момента основания конкурс стал самым масштабным детским литературным проектом России: в нем приняли участие более 10 миллионов детей из 85 регионов России и 84 стран мира. Соревновательные чтения проходят только на русском языке, превращая его в международный язык детского интеллектуального сообщества. Ежегодно в состав членов жюри конкурса входят известные писатели, деятели культуры и искусства, мэтры отечественного кинематографа и журналисты. В 2019 году конкурс состоится под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации.

Михаил Кожевников, первый вице-президент группы компаний «Просвещение»:

«Проект «Живая классика» близок нам по своей задумке, наполнению и целям. Мы видим своей миссией поддержку и развитие человеческого капитала, ведь именно от этого зависит будущее страны. В этом мы сходны с фондом «Живая классика». Коллеги создали уникальную и что самое важное – востребованную у детей и подростков площадку для развития современных социальных навыков (soft skills). «Просвещение» готов сделать вклад в развитие проекта, делиться своими наработками и опытом в области современного подхода к образовательному процессу, как синергии традиционных методов, инновационных методик и современных цифровых технологий».

Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика»:

«Миссия нашего конкурса – привить подросткам любовь к чтению, сформировать у них потребность в этом. Безусловно, успех нашего конкурса стал возможен только благодаря энтузиазму сотен тысяч учителей и библиотекарей. Однако для его развития необходимо привлекать инновационные решения и методики. Мы надеемся, что сотрудничество с ГК «Просвещение», которое является разработчиком комплексного современного подхода к образованию, позволит нам в 2019 году выйти на новый уровень и приблизиться к нашей общей цели – вернуть России статус самой читающей страны».

Учредителем конкурса является фонд «Живая классика». За семь лет проведения конкурс стал лауреатом трех крупных премий. Президент России В.В.Путин отметил, что считает реализацию «масштабного, поистине уникального проекта «Живая классика» востребованной, отвечающей духу и запросам времени инициативой, важным вкладом в дело популяризации чтения среди детей и подростков, развитие гуманитарного образования, в укрепление общего русскоязычного пространства». В разные годы в качестве жюри «Живой классики» выступали режиссёры Егор Кончаловский, Борис Грачевский и Сергей Голомазов, актёры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, писатели Григорий Остер, Виктор Ерофеев и Марина Дружинина и многие другие. Еще одним генеральным партнером конкурса выступит компания «Норникель».