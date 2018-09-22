Фестиваль фейерверков высоко оценен в российском рейтинге

Подробности Опубликовано: 22.09.2018 00:42 Автор: Никита Крутиков

Среди 83 субъектов Федерации (за исключением обоих столиц) Московская область заняла второе место в Национальном рейтинге событийного туризма по итогам международного туристического форума "Отдых", подчеркивает министерство культуры Подмосковья.

Первой по культуре, не считая Питера, стала Владимирская область. Она обогнала Подмосковье по таким критериям оценки, как количество межрегиональных, всероссийских и международных туристических событий и количество гостей на них.

"В 2018 году в Подмосковье проходят 170 событийных мероприятий во всех муниципальных районах, - рассказала министр культуры МО Оксана Косарева. - Из них 15 военно-патриотических, 15 музыкальных и 21 гастрономический фестиваль. Всего в регионе ежегодно проходит около 60 тысяч мероприятий в сфере культуры международного, всероссийского, регионального и муниципального значения".

Самые посещаемые мероприятия года в регионе:

международный музыкальный фестиваль имени П.И. Чайковского,

международный театральный фестиваль "Мелиховская весна",

международный кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова "17 мгновений..." (Павловский Посад),

фестиваль духовой музыки "Кубок Московии" (Истра),

фестиваль исторической реконструкции "Зарайский ратный сбор"

и фестиваль "Славянское подворье".

Помимо этого, в Дубне особо отмечено министерством такое событие, как всероссийский фестиваль фейерверков "Большая Волга", традиционно проходящий на день города. Среди других событий с большой буквы следующие мероприятия:

гастрономический фестиваль-конкурс "Золотой кабачок" (Клин),

международный яблочно-книжный фестиваль "Антоновские яблоки" (Коломна),

гастрономический фестиваль "Дмитровский пряник" (Дмитров),

гастрономический фестиваль "Вар-варенье" (Орехово-Зуево)

и "Фарфоровый фестиваль" (Ликино-Дулево).

Как видим, пища духовная, как ни странно, пока перевешивает по количеству посетителей гастрономические фестивали.