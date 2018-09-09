Образование умирает, родители остаются

Подробности Опубликовано: 09.09.2018 00:48 Автор: Ирина Лукьянова

Как вырастить ребенка образованным человеком в условиях кризиса системы образования? Кто может прийти на помощь родителям в этом деле, а что находится в их собственных руках? Реформы в школе начались четверть века назад, когда за партами сидело поколение родителей нынешних выпускников и студентов. С тех пор школьное образование переживает полосу бесконечных перемен и пребывает в затяжном кризисе.

Но дети растут, и их учебу нельзя отложить до тех пор, пока дела в образовании наладятся. Что же делать родителям?

Этот вопрос я задала своим коллегам. На мои вопросы ответили, не советуясь друг с другом, двенадцать учителей — литераторы, математики, историки, преподаватели иностранного языка, географии и других предметов, а также школьный психолог.

О пользе кризиса

Первое и главное, к чему коллеги пришли, не сговариваясь, это неожиданный вывод: кризис образования возвращает семье ее место в воспитании и обучении ребенка. Родители слишком привыкли полагаться на школу: она дает знания, она социализирует ребенка… Но школа — крайне несовершенный, к тому же основанный на принуждении механизм социализации.

И кризис образования — это даже хорошо: он дает семье шанс подумать о смысле и целях образования. «Школе уже нельзя передоверить ребенка, — пишут коллеги, — и это хорошо: значит, ребенок возвращается в семью».

Известно, что «образование» — это калька с немецкого Bildung: придание образа, создание образа. И главное, о чем родителям стоит задуматься, — это тот образ, который они хотят придать своему подрастающему ребенку. И, естественно, насколько школьное обучение соответствует этой задаче.

Современная школа воспитывает наемного работника. Ее задача — обучить за определенное время и минимум денег максимум работников, которые должны будут найти свое место в рамках существующей экономики. Совпадает ли эта задача школы с теми задачами, которые ставит перед собой семья? Можем ли мы передоверить школе обучение своих детей?

Естественно, выбор школы значит очень много. В одной школе дети расцветают, в другой чахнут. «Попасть в хорошую школу» — главная задача, которую ставят перед собой родители. Они проводят маркетинговые исследования и меняют квартиры, чтобы поселиться в микрорайоне выбранной школы, они готовы идти на любые жертвы, чтобы обеспечить ребенку место в ней.

Потому что школа — это не только аттестат и знания, но и круг друзей на всю жизнь, и связи, и возможность поступления в нужные вузы — по сути, единственный еще как-то работающий социальный лифт.

Но впихнуть ребенка всеми правдами и неправдами в «топовую» школу, которая воспитывает победителей олимпиад и стобалльников ЕГЭ — вовсе не гарантия успеха. Не каждый ребенок нацелен на академические достижения. А успешность школы оценивается именно по ее академическим достижениям. И даже самые ярые приверженцы гуманистической педагогики, уверенные в том, что основная задача и семьи, и школы — это воспитать личность, на школьных собраниях ерзают и требуют перейти от этих абстракций к вопросу подготовки к ЕГЭ.

Бои без правил

Родители уже давно включились в образовательную гонку, в которой дети, как скаковые лошади, должны непременно прийти к финишу первыми. Их тренируют, натаскивают с малолетства, на них только что не делают ставки (впрочем, отношение к детям как к затратным инвестиционным проектам, которые должны в будущем окупиться, — уже не дикость, а общее место). Психологи уже не первый год говорят, что самый популярный родительский запрос к ним — определите, к чему у дошкольника есть способности, чтобы не промахнуться с выбором школы, не ошибиться с объектом инвестиций.

Появление ЕГЭ, олимпиад, школьных и вузовских рейтингов отформатировало эту систему; теперь желающие участвовать в гонке могут пытаться выбрать более или менее успешные стратегии победы. Беда в том, что правила несовершенны и часто меняются на ходу (статус олимпиад или введение школьного сочинения), коррупция превращает основанные на честности стратегии в безусловно проигрышные (так случилось со «сливом» решений ЕГЭ минувшим летом), а «оптимизация» образовательных учреждений то и дело ставит под угрозу само существование многих школ, в том числе из числа лидеров региональных и общероссийских рейтингов. Честно играть по этим правилам невозможно. Цена вопроса очень высока. Многие российские семьи не могут себе позволить обучение ребенка на платном отделении в хорошем вузе. И даже если ребенок попал на бюджетное — его часто ждет глубокое разочарование в выбранном вузе и специальности. Вузы тоже в кризисе.

Поэтому семьи, выбирая для себя игру по правилам, выбирают вместе с ней стресс, неврастению и панику для себя и своих детей: усилия детям и родителям приходится прикладывать максимальные, финансовые затраты огромные, однако конечный результат, если считать за таковой поступление в выбранный вуз на бюджет, не зависит ни от усилий, ни от затрат.

Некоторые семьи сразу отказываются играть по этим правилам. Иногда все понятно с самого начала: особенности ребенка вообще не позволяют ему удержаться в школьной среде. Иногда родители видят конечную цель образования в формировании личности, а не в попадании в вуз, иначе расставляют приоритеты, чувствуют в себе достаточно способностей учить ребенка самостоятельно — отсюда хоумскулеры, приверженцы семейного обучения. Однако нельзя сказать, что их жизнь вполне избавлена от стрессов и паники: государство и здесь сужает поле возможностей в области экстерната и семейного обучения, прикрывает школы надом­ного обучения…

Кажется, куда ни кинь, всюду клин. Невозможно выиграть у шулера, невозможно просчитать, как быть.

Похоже, в этой ситуации как никогда актуален циничный совет расслабиться и получать удовольствие.

Гулять, играть, исследовать

Самое главное, наверное — это твердая уверенность, что школа для ребенка и его семьи — это не вся жизнь. Что оценки означают только одно: работа ребенка соответствует или не соответствует требованиям этого учителя в этой школе. Что жизнь семьи, ее отпуска и каникулы, ее праздники, настроение и отношения друг с другом не могут и не должны зависеть от школьных оценок ребенка.

И даже если ребенок не особенно хорошо учится в школе — за ее пределами должны существовать не только уроки и компьютер, но и большой, разнообразный, интересный мир.

Знакомство с этим миром тоже стоит начинать не с сидения за партой и не с предъявления карточек по Доману и презентаций с картинками. Ребенок учится, познавая предметный мир, — так надо дать ему материал для познания мира. И не торопиться каждую минуту впихивать ему в голову академические знания, повторяя на пляже устный счет. На пляже лучше плавать и строить замки из песка. Поле и речка, огород и прабабушкин курятник, муравейник в лесу, птицы в кормушке дают множество материала для «развивающих занятий». Только, разумеется, не в лекционной форме. Самое лучшее — разговаривать, вместе рассматривать, вместе изучать.

Важно учить ребенка что-то делать своими руками. Человек, умеющий держать в руках только вилку или компьютерную мышь, лишен чего-то очень существенного в жизни. Здесь на помощь придут многочисленные кружки, студии и эпизодические мастер-классы. Но можно и собраться с друзьями — и по очереди чему-то учить детей: вязать, готовить, красить стены, клеить обои. Иногда при этом можно помочь другим людям. Никогда, кстати, я не видела на лицах наших дачных детей такого азарта, как в те полтора часа, когда они, движимые тимуровскими побуждениями, тайком уложили кучу привезенных немолодой соседке дров в поленницу под крышей — от надвигающегося дождя.

Важно не торопиться. Не предлагать ребенку все ответы до того, как у него появились вопросы. Если торопиться, вопросы могут не появиться никогда. Современные психологи все чаще говорят о том, что дети, которым слишком торопились всё рассказать об устройстве мира, теряют желание изучать этот мир.

Для дошкольника важно играть. И с другими детьми, и со взрослыми. Игра — это не пустяк: в игре ребенок учится воле и выдержке, планированию своих действий, спокойному отношению к проигрышам и поражениям, настойчивости, — всему тому, что потом так нужно в школе. Более того, играя вместе со взрослым в одной команде, ребенок может перенять более сложные стратегии. Некоторые семьи держат дома большой запас настольных игр, которые обеспечивают и взрослых, и детей хорошим общим занятием на целые вечера.

Даже всеми проклятых компьютерных игр не стоит бояться, если родители играют в них вместе с детьми: ничто так не укрепляет родительско-детские отношения, как совместно выигранный раунд «Конкистадора» или несколько партий в «Крокодил». Многие выросшие дети сейчас с удовольствием вспоминают уютные вечера, когда вместе с папой бегали по инопланетным лабиринтам и спасались от космических монстров.

И телевизор вместе можно смотреть, если выбирать, что именно смотреть, и обсуждать то, что видишь. Например, лет в 10, когда дети начинают входить в возраст бурной социализации, многие с удовольствием смотрят подростковые сериалы вроде «Ранеток» или «Кадетства». Одни родители брезгливо запрещают смотреть «эту гадость», другие смотрят вместе с детьми и обнаруживают, что на примере телевизионных историй с ребенком можно спокойно обсудить сложные этические проблемы, поискать пути выхода из конфликтных ситуаций, задуматься о причинах поступков других людей.

Главное — не пользоваться телевизором, компьютером и планшетом как заместителями родителей.

Разговаривать

А вот бабушек и дедушек мобилизовать для разговоров с ребенком, чтения ребенку, прогулок с ребенком — милое дело. Только надо убедиться, что и родители, и бабушки с дедушками одинаково хорошо понимают разницу между «разговаривать с ребенком» и «говорить в сторону ребенка».

Разговаривать — как можно больше. Кто с ребенком больше всего общается, тот его и формирует. Однако процесс общения в самом деле сильно отличается от процесса выдачи ценных указаний. Разговор может быть только равноправным, доверительным и уважительным — о мыслях, чувствах, текущих событиях, о прочитанном и увиденном, о политических новостях, об устройстве общества — обо всем, что интересует ребенка.

При этом очень важно и самому его спрашивать, и на его вопросы отвечать уважительно и толково, не отделываясь отговорками: «потому что потому», «спроси что-нибудь полегче», «нос не дорос», «вырастешь — сам поймешь»… Это исключает всякую возможность диалога.

И — рассказывать. О себе, своих делах, своей работе, если вы ее любите. О своем прошлом: история страны в рассказах родителей и бабушек-дедушек — всегда красочнее и ближе, чем в учебнике.

Чтение вслух — просто обязательно. Именно чтение вслух дает темы для дружеских и доверительных разговоров, материал для обсуждения и колоссальные возможности для обучения новому — причем в спокойной и дружелюбной обстановке.

А вот делать уроки лучше не с мамой и не с папой, особенно если они заводятся с пол-оборота. Лучше или спокойного репетитора нанять, или с дружественными родителями договориться, чтобы дети делали уроки вместе, а присматривать за ними и помогать им по очереди (при чужих и дети, и родители постесняются устраивать сцены). И родительская роль здесь — именно помогать, а не стоять над душой. Не размахивать кнутом и пряником, а учить ребенка планировать работу, организовывать ее, контролировать себя.

Гулять и общаться

Домашние библиотеки, лаборатории и домашние творческие проекты, совместные опыты, совместное чтение, совместные разговоры — именно это, а не ранняя подготовка к школе, формирует прочный фундамент для желания учиться.

Впрочем, если удастся найти ребенку кружок, где дети и взрослые увлеченно заняты каким-то делом — это ему только на пользу. Система дополнительного образования еще существует. Есть кружки при школах, есть дома детского творчества (бывшие дома и дворцы пионеров), — и здесь надо очень внимательно изучать существующие в окрестностях возможности.

А если их не существует — создавать их самостоятельно: кооперироваться с друзьями и придумывать для своих детей и детей своих друзей походы, поиски кладов, вылазки на природу. И научные кружки, разумеется (скажем, в книжке А. К. Звонкина «Малыши и математика» описан именно такой опыт).

И обязательно, если нет возможности много путешествовать, — ходить и смотреть даже в своем городе: как приходят на вокзал и уходят поезда, куда едут, что везут. Как работает аэропорт, как загружают самолеты, как они взлетают и садятся. Как отправляют посылки, какие в порту стоят корабли, как и когда сажают деревья, как работают светофоры на перекрестках, как шьют одежду и обувь, как чинят вещи, как растет пшеница… Обязательно нужны экскурсии на производство, и, если нет возможности их организовать, родители могут рассказывать детям о своей работе, приводить детей к себе на работу. Редакция газеты и вечерняя школа, трамвайное депо и завод, проектное бюро и нотариальная контора — детям полезно видеть изнутри, как устроена реальная жизнь, а еще полезнее — видеть маму и папу в роли уважаемых и компетентных работников, умеющих делать интересное и полезное дело, этим делом увлеченных. Родители открываются для детей, видящих их дома в положении «дайте мне лечь и тихо помереть», с совершенно новой стороны.

Кстати, для профессионального самоопределения у нынешних детей тоже больше возможностей, чем у детей предыдущих поколений. Для них есть проекты, позволяющие познакомиться с азами профессий, взглянуть на них изнутри, экскурсии на производство — аэропорт, больница, редакции, радиостанции и тому подобное.

Многочисленные туристические фирмы предлагают самые разные детские экскурсии — правда, обычно со стандартным набором: хлебозавод, «Кока-кола», завод елочных игрушек, «Мосфильм», народные промыслы, но можно найти и типографию, и авиационный завод, и оптико-механический, и театральное закулисье, и пожарное депо, и даже Госдуму.

Общаться и путешествовать

Более того: у родителей есть знакомые, а эти знакомые обычно — интересные люди, если уж мама с папой решили с ними дружить. А вот самое лучшее образование — это передача знаний и опыта от человека к человеку. Детей надо знакомить с интересными людьми. Даже если ребенок тихо сидит и слушает взрослый разговор — ему это иной раз дает больше, чем целая неделя школьных уроков или целый день бабушкиных нотаций. Ну, разумеется, если это не разговоры про «все бабы дуры».

А еще есть публичные лекции, на которые детей можно водить, и записи этих лекций в интернете, есть выставки, театры, музеи и концерты.

Если ребенку трудно читать толстые программные книги — существуют экранизации и театральные постановки пьес и инсценировки романов, только это тоже надо делать вместе, иначе ничего не выйдет.

Даже если ребенок остается в обычной массовой школе — существуют вечерние кружки в других школах, летние и каникулярные программы, экспедиции, лагеря, где чадо можно не только развлекать, но и занять делом.

Если позволяют время и деньги, надо путешествовать. Увидеть мир глазами и потрогать руками — совсем не то, что прочитать про него в учебнике или даже посмотреть по телевизору. Когда ребенок сам видит, как в стране собирают оливки и жмут виноград, как вдоль дороги растет хлопок, как выглядят городские кварталы, когда понимает, к примеру, что все машины на дороге этой страны — иностранные, с ним гораздо проще обсуждать структуру экономики и причины экономического кризиса, чем на уроке географии.

Помогаем учиться

Разумеется, школьную программу так или иначе надо осваивать. И в столице, и в других городах сейчас существует еще некоторое количество неказенных школ, где работают интересные учителя. Вот, пожалуй, интересные и доброжелательные учителя — это именно то, что стоит искать для своего ребенка. Это, возможно, даже важнее, чем школьные рейтинги и статистика по поступлению выпускников в топовые вузы. Недаром при поступлении в школу всегда говорят: ищите не учебное заведение, а первого учителя: именно от него будет зависеть, как у ребенка с самого начала сложатся отношения со школой.

Иногда кажется, что выучить ребенка в школе невозможно без репетиторов по всем предметам. Это обусловлено и перенасыщенностью школьной программы, и тем, что учителя часто не в состоянии проконтролировать, где и какие у каждого ребенка образовались пробелы — не то что восполнить их. И с тем, что дети сами не привыкли задавать вопросы и просить о помощи. Важно еще учить ребенка не стесняться спрашивать, если он чего-то не понимает, уточнять и выяснять. Наша учительница французского языка говорит: «Дети часто пассивны в учебе. Главное — не бояться интересоваться, узнавать всегда, не оставлять непонятым, задавать вопросы, думать и размышлять не только когда надо делать уроки, а просто всегда — вот чему родители должны учить детей. Особенно, если этому не учат учителя в школе».

Но и родительская самоорганизация здесь может очень многое: один занимается со своими и соседскими детьми иностранным языком, другой математикой, третий физикой: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Кстати, храмы здесь могут помочь своим прихожанам, бесплатно предоставив помещение для занятий (в некоторых храмах прихожане-преподаватели давно занимаются с детьми на добровольных началах — кто английским, кто русским, кто рисунком…)

Иногда родительская самоорганизация приводит к удивительным результатам: именно так в начале девяностых годов прошлого века появились хорошие авторские школы, многие из которых работают и сейчас.

Из желания одной мамы научить чему-то своих детей и добровольной некоммерческой работы увлеченных своим делом ученых и педагогов родился проект видеоуроков «Ученые — детям».

Кстати, интернет-уроки — реальное спасение для отстающих, запустивших учебу, много и часто болеющих. Самая большая, наверное, подборка уроков по всем школьным предметам — тут.

Не у всех получится и не всем годится, но восполнить то, что недодают в школах, за счет возможностей интернета — вполне реально, тем более что уже существуют не только интернет-уроки, но и репетиторство по скайпу. Можно заняться ручной сборкой подходящих программ по проседающим предметам; это особенно удобно, если одновременно освоить возможности предусмотренного законодательством индивидуального учебного плана, экстерната или семейного обучения.

Старшие дети и родители найдут курсы лучших мировых вузов на «Курсере». Там, кстати, есть курсы российских вузов на русском языке, а некоторые курсы снабжены русскими субтитрами. Умные старшеклассники, разумеется, найдут много интересных лекций на английском TED и русском T&P; кстати, для москвичей здесь есть список всех примечательных публичных лекций и открытых мастер-классов на ближайшие даты, и курсов, на которые можно записаться в ближайшие полгода. Это курсы для взрослых. Но, как правильно заметил один из наших математиков, «ребенку очень полезно видеть, что его родители что-то учат сами прямо сейчас. Так что вместо того чтобы отдавать ребенка очередному репетитору, стоит взять репетитора себе и наконец выучить испанский язык, научиться играть на флейте и так далее».

Покой и воля

При всем обилии занятий, курсов, кружков нужно оставить ребенку некоторое личное пространство. Иногда родители гордо говорят: «у меня ребенок постоянно занят, ему некогда заниматься глупостями». А ученик иной раз тихо пожалуется: у меня второй месяц лежит интересная книжка, а дочитать некогда, все время находятся более срочные занятия. Вот это время побыть наедине с собой, по­думать, почитать, никуда не торопясь, — это очень важное время для формирования человека, его нельзя отнимать и лихорадочно заполнять разнообразными учебными занятиями.

Больше того, каждый ребенок рано или поздно переживает период охлаждения к любимому делу. Каждый проходит через усталость и разочарование. От непрерывной учебы наступает некоторое отупение. И в это время надо позволить ребенку отойти в сторону и переключиться на то, что ему сейчас интереснее. Если он действительно любит математику или китайский — он вернется, хотя, может быть, нагнать будет труднее. Если нет — лучше оставить нелюбимое дело сейчас, чем на пятом курсе платного вуза.

Поступление в вуз — не конечная цель процесса образования. И получение диплома тоже. Но само по себе бесконечное образование — тоже не самоцель. А что — цель?

Давайте думать.

Источник - журнал "Фома"