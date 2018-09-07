В "Городе А" победила Шатура

Подробности Опубликовано: 07.09.2018 00:28 Автор: Никита Крутиков

Шоу "ЭЛЕМЕНТарное счастье", представленное 180-тью участниками из Дубны, завоевало приз за оригинальность в масштабном финале первого областного молодежного конкурса искусств "Город А". Победителем стала команда "Мечтатели" из Шатуры.

Финал состоялся 2 сентября на стадионе "Зоркий" в г. Красногорске. Посмотреть действо собрались около 2 000 зрителей. Участников было примерно столько же - самая большая команда состояла из полутысячи молодых людей, обладающих музыкальными и танцевальными талантами. Всего городов-участников было 13, плюс принимающая команда-"хозяйка" "АРТ-столица", открывшая фестиваль (выступала вне конкурса).

Поддержать дубненских номинантов приехал глава Дубны Максим Данилов.

Дубна оказалась в числе трех городов, набравших наибольшие симпатии зрителей. Однако в конечном счете, кому присудить победу, решало жюри. Главный приз в 200 000 рублей отправился в Шатуру, где на следующий год пройдет очередной фестиваль, который его организаторы уподобляют "Евровидению", только в скромном региональном масштабе.