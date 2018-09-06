9 сентября в Парке семейного отдыха пройдет праздник "Дети – наше будущее"

Подробности Опубликовано: 06.09.2018 00:48 Автор: Организаторы праздника "Дети - наше будущее"

9 сентября – день, которого ждут первоклассники Дубны уже целый год. В 2017 году впервые в Парке семейного отдыха компания "Телеком МПК" при поддержке администрации Дубны организовала мероприятие, которое потрясло как самых маленьких его участников, так и их родителей.

Тысячи детей смогли познакомиться с таинственным, но таким интересным миром взрослых профессий.

Маленькие гости смогли потушить пожар, порулить полицейской машиной, провести опыты по физике, пройтись по подиуму и взять свое первое интервью. Мальчишки и девчонки торопились посетить все площадки с профессиями и узнать как можно больше о спасателях, инженерах, врачах и учителях. Эмоций, детских улыбок и счастья было столько, что организаторы, партнеры и волонтеры не смогли их забыть и за год! И поэтому, дорогие друзья, в этом году Дубну ждет еще более яркий и потрясающий праздник "Дети – наше будущее!". Начало в 12.00.

Что ждет дубненцев в этом году?

Конечно, уже ставшая традицией «Аллея первоклассников». В 2018 году в первый класс в наукограде пойдут 738 детей. 1 сентября первоклассников сфотографируют и узнают у них, кем они мечтают стать в будущем. На празднике стенды с фотографиями детей и их желаемыми профессиями выстроятся на центральной Аллее.

В этот день ребят ждет знакомство с самыми популярными профессиями. Всё будет по-взрослому: инструменты, специальная техника, оборудование и, конечно, опытные наставники – представители различных профессий, сотрудники крупнейших предприятий Дубны. Тематические площадки приоткроют окно в мир знаний, навыков и интересных явлений. Это уникальный опыт, когда дети сами могут оценить свои возможности и сделать первые шаги навстречу мечте!

На сцене гостей ждет научное шоу, шоу мыльных пузырей и яркая развлекательная программа. А завершится праздник удивительным сюрпризом!

Кому праздник будет интересен?

Однозначно не только тем, кто впервые идет в школу. Приходите всей семьей, берите малышей и детей постарше. Как показал прошлый год, со многими профессиями с удовольствием знакомились и родители, и бабушки с дедушками! Невероятные эмоции, энергетический заряд на весь год, вера в себя и свою заветную мечту обеспечены каждому маленькому участнику праздника!

Зачем проводится это мероприятие?

Даже выпускники школ и вузов не всегда уверены, кем хотят пойти работать. "Дети – наше будущее" – это проект, который создан, чтобы сформировать понимание и представление о профессиях, помочь ребенку услышать себя, пронести через школьные годы свою мечту, а в последующем без всяких сомнений выбрать дело всей жизни!

Мы хотим дать начало новой традиции, дать первоклассникам возможность заявить о себе, о своих планах, потому что именно они через 10-15 лет станут активными участниками городской жизни. Все организаторы праздника уверены, что дети – это наше будущее!

Подробности на сайте мероприятия и в социальных сетях: https://vk.com/detitmpk, https://vk.com/telecommpk.

Отзывы гостей и партнеров:

Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области: "Здесь дети, конечно, разных возрастов, но то, что этот праздник посвящен в первую очередь первоклассникам не случайно. Они вступают в новый этап жизни, для них это волнительный, непростой момент. Поддержать их, оставить им воспоминания о том времени, когда они только начинали учиться, чтобы начало учебной жизни запомнилось светлым и радостным – это очень важно!".

Людмила Круглова, мама: "Побывали на празднике "Дети - наше будущее", посмотрели площадки. Мальчишку, конечно, больше всего заинтересовало военное оружие и шлем виртуальной реальности. Наши интересы разделяются на далекое прошлое и инновационное будущее".

Оксана Осюхина, мама: "Огромное спасибо всем организаторам за праздник, вы все большие молодцы, это лучшее мероприятие для детей в Дубне за последние 10 лет точно, а то и больше. Удачи вам и в дальнейших начинаниях!".

Студия красоты, партнеры праздника: "Потрясающее мероприятие для первоклассников, где они знакомились с различными профессиями. Пройдя обучение, получали дипломы и жетоны, которые могли обменять на сладкую вату, попкорн и другие подарки".