Библиотека временно закрыта, мероприятия - продолжаются

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Опубликовано: 28.08.2018 00:36
Автор: Мария Пилипенко
Дорогие друзья, читатели и посетители Универсальной библиотеки ОИЯИ им.Д.И.Блохинцева! Наконец-то мы можем сообщим вам последние и очень важные новости: Блохинка закрывается на долгожданный ремонт.
С 1 сентября на неопределенное время прекращается прием и выдача книг: пожалуйста, запаситесь чтением! Мы понимаем, что детям и особенно школьникам ремонт доставит наибольшие неудобства, и сделаем всё возможное, чтобы детский абонемент мог выдавать хотя бы программную литературу своим читателям. Перед походом в библиотеку обязательно звоните по телефонам 216-64-37 и 216-61-25 и узнавайте свежие новости.
 
Мы сохраним, насколько это возможно, работу сообществ, которые собираются под крышей Блохинки. Для этого мы договариваемся с дружественными площадками, готовыми приютить наши проекты на время ремонта. Уже известно, что Курилки Гутенберга, Почитайки и ВИПы (встречи для тех, кто Вырос Из Почитайки) будут проходить в Музее ОИЯИ, Литературный клуб - в кафе "Кондитерское".
 
Следите за свежими новостями Вконтакте и на Фейсбуке.
 
Универсальная библиотека ОИЯИ им. Блохинцева

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