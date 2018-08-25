Дубненская команда "Города А" рассказала о постановке

Подробности Опубликовано: 25.08.2018 00:36 Автор: ОД

Дубненские участники областного конкурса искусств "Город А" пообещали поразить зрителей перформансом, который они готовят к выступлению на финале мероприятия, который пройдет в Красногорске 2 сентября.

Напомним, что это первый в Московской области конкурс искусств, в котором синтезированы все виды искусств. По замыслу организаторов, он нацелен на обнаружение талантов среди жителей области в разных сферах искусства для дальнейшего развития и участия в творческой жизни региона. Организует его АНО "Детско-молодёжный центр творчества, поддержки и развития социальных и творческих инициатив" "Новый город".

Дубненская команда участников (которых, кстати, около ста) носит название "Olimpic Dance". Она собрана из основных юношеских коллективов города. По словам организаторов, команда представит зрителям "феерическое шоу под названием "ЭЛЕМЕНТарное счастье". Выступление будет длиться всего шесть минут, но будет очень насыщенным: участники будут искать самый важный для человечества элемент, "с помощью различных видов искусств артисты покажут зарождение, создание, развитие и сохранение пока не найденного ни одним ученым элемента".

"Это будет яркое и масштабное шоу: наши ребята постарались продумать все до мелочей, - прокомментировала заместитель начальника отдела культуры Администрации города Дубна Татьяна Агафонова. - В постановке номера зрителям представят синтез элементов хореографии, музыки, видео, вокала и театра. Только представьте - неизвестная планета, покрытая вечным льдом. Волшебные создания (это наша танцевальная студия, гимнасты) добывают здесь частички самого ценного элемента, чтобы создать планету, наполненную счастьем. Всех тайн открывать не буду – увидите сами!".