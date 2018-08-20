Дубненская команда прошла в финал конкурса городов Подмосковья

Подробности Опубликовано: 20.08.2018 00:43 Автор: Никита Крутиков

15 августа стало известно, что команда Дубны вышла в финал областного конкурса творческих инициатив "Город А". На сайте мероприятия этот конкурс назван "масштабной презентацией городов области" и "театрализованным шоу, не имеющим аналогов". Отбор в финал производился на основании видеороликов, составленных участниками, с презентацией родного города или района.

"Доступным каждому, живым и ярким языком хореографии, музыки, фото- и видео-инсталляций, красочных картин, театральных элементов и постановок, компьютерной графики, скульптуры и других арт-направлений, жители Подмосковья в своих проектах постараются донести до зрителя главную мысль – почему именно их город можно назвать Лучшим городом Московской области", - поясняется на сайте. Организатор мероприятия - Детско-молодёжный центр творчества, поддержки и развития социальных и творческих инициатив "Новый город".

Среди других финалистов - Дмитровский район, Звенигород, Серпухов, Котельники, Красногорск, Зарайск, Кашира, Мытищи, Шаховская, Долгопрудный, Шатура, Чехов, Реутов, Лобня, Озёры и Лыткарино. 2 сентября участники поборются за звание "Самый талантливый город Подмосковья", совместно устроив итоговое шоу на стадионе "Зоркий" в Красногорске. В состав каждой команды войдут жители муниципального образования, члены любительских, профессиональных творческих коллективов, учащиеся и педагоги школ искусств, иные артисты в возрасте от 14 до 35 лет.

Город-победитель получит приз в 200 000 рублей и право принять у себя аналогичный конкурс будущего года.