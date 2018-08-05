Ретро-танцплощадка открыта в Дубне по субботам
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- Опубликовано: 05.08.2018 00:16
- Автор: ОД
Социально-культурный проект "Танцы в парках" стартовал в парке семейного отдыха городского округа Дубна 2 июня 2018 г. Цель проекта - привлечение граждан пожилого возраста и инвалидов к активному здоровому образу жизни, создание условий для активного долголетия.
В проекте принимают участие городские коллективы:
- оркестр народных инструментов Хоровой школы мальчиков и юношей "Дубна".
- Ансамбль педагогов детской музыкальной школы "Серпантин".
- Вокальный ансамбль "Кавалеры" ДК "Октябрь".
- Хор ветеранов "Сударушка".
- Ансамбль "Метелица" ДК "Мир".
- Танцевальная школа – студия "Ритм".
- Эстрадно–вокальный ансамбль "Зажигай".
- Вокальный дуэт Анастасии и Ивана Шляпиных.
- Танцевальный коллектив "Flor De Nieve".
Также мастер-классы по различным танцевальным направлениям проводят участники танцевального клуба ОИЯИ.
Вечером у каждого жителя нашего города, независимо от возраста, появится прекрасная возможность проявить себя на танцевальной площадке под различные мировые ритмы.
Танец – это отличная возможность привести свое тело в тонус, получить положительные эмоции, завести новые знакомства и просто хорошо провести вечер.
Танцплощадки, которые были широко распространены в советские годы, вновь набирают популярность среди горожан – сейчас в Дубне активно развивается культура уличных танцев. Сезон работы ретро – танцплощадки "Вдохновение" продлится до 6 октября. Каждую субботу с 17 до 19 часов ждем вас в парке семейного отдыха.
Организаторы социально-культурной программы "Танцы в парках"
РАСПИСАНИЕ НА АВГУСТ
11 августа - танцевальная студия "Юна-Спорт", дуэт Love Story Project.
18 августа - вокальный ансамбль Acoustic Bank.
25 августа - квартет пианистов "НЭГА altri".
Ко всем мероприятиям прилагаются мастер-классы танцклуба ОИЯИ.