"8 марта – в каждый дом", где живут женщины-полицейские

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Опубликовано: 12.03.2018 12:02
Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова
Фото: ОМВД России по г.о. Дубна

В рамках акции "8 марта – в каждый дом" сотрудники Отдела по работе с личным составом ОМВД России по г. о. Дубна организовали праздничную программу для женщин-ветеранов органов внутренних дел и сотрудниц Отдела.

В торжественной обстановке прозвучала поздравительная речь начальника ОМВД полковника полиции Владимира Марзеева. Мужчины Отдела вручили прекрасным дамам букеты весенних тюльпанов, исполнили музыкальные номера и провели поэтический вечер. К поздравлениям присоединился ансамбль русских народных инструментов и вокалистки города Дубны. В завершение мероприятия прозвучало много тёплых слов и поздравлений, женщины благодарили всех мужчин Отдела, организаторов программы и ансамбль русских народных инструментов.

Не остались без внимания и сотрудницы Отдела по вопросам миграции.

В рабочей обстановке участковые уполномоченные полиции ОМВД по г. о. Дубна поздравили сотрудниц Отдела по вопросам миграции и всех женщин, которые обратились в этот день за госуслугами по замене паспорта гражданина Российской Федерации и загранпаспорта. В ходе оказания государственных услуг сотрудницы Отдела по вопросам миграции рассказали о правилах регистрации на едином портале www.gosuslugi.ru. и ответили на вопросы, связанные с предоставлением госуслуг населению по линии ОМВД. Вместе с документами стражи порядка вручили представительницам прекрасного пола цветы и желали дамам хорошего настроения.

 

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