«Спасибо» на разных языках мира

Подробности Опубликовано: 11.01.2018 23:59 Автор: Юрий Пущаев

Что такое благодарность? Международный день «Спасибо» (International Thank You Day), празднуемый 11 января, - довольно странный праздник, предполагающий некую усиленную вежливость людей друг к другу именно в этот день. Вряд ли он заслуживал бы особого внимания, если бы не одно обстоятельство.

Дело в том, что в русском языке оба слова, употребляемые в качестве Thank You, имеют выраженную религиозную составляющую.

В науке о языке – лингвистике – тот ее подраздел, который занимается происхождением слов, называется этимологией. Установить или предположить ту или иную этимологию – это значит по-новому истолковать и увидеть обозначаемый словом предмет, какие глубокие смыслы могут быть в нем на самом деле скрыты. В этом смысле очень интересным является самое вежливое во всех языках слово – «спасибо» или «благодарю». И то, что оно не только самое вежливое, но и, оказывается, наполнено разными глубокими смыслами, особенно хорошо видно, если посмотреть, как оно звучит в разных языках мира. Оказывается, благодарность, выражение благодарности – очень важное и нетривиальное дело или понятие.

Например, благодаря русскому языку мы видим в выражении благодарности ее глубочайшее религиозное содержание. Ведь русское «спасибо» – это ставшее одним словом двусоставное выражение «спаси Бог», от которого просто отпала последняя согласная. Впрочем, церковные люди часто так и говорят у нас в знак благодарности: «Спаси Господи!». А ведь это всего лишь развернутое, несокращенное спасибо. Тогда получается, что искренне отблагодарить кого-то значит пожелать ему самого главного – спасения души и вечной жизни.

А вот что касается, например, слова «спасибо» на немецком языке, то недаром говорят, что Германия – это страна философов и мыслителей. Ведь в немецком языке принято считать родственными и созвучными слова «благодарность» (Dank) и слова «думать» и «мысль» (Denken и Gedanke). Тогда выражение «я благодарю» (Ich danke) близко выражению «я думаю» (Ich denke). Благодаря немецкому языку мы можем предположить, что всякая настоящая мысль – это благодарность. Что научиться думать одновременно означает научиться благодарить. Кстати, английское «благодарить» и «благодарность» – thank – родственно немецкому Dank и danken, и английскую благодарность тоже сближают с английским словом think – «думать», «мысль».

Также все знают, что во французском языке спасибо – это merci. Но какова этимология этого слова? Оказывается, оно образовано от латинского слова merces – награда, милость, плата. Тогда благодарность можно понимать как некое ответное вознаграждение, которым стремится воздать благодарящий. Дух французского языка тут вполне согласен с великим философом Аристотелем, который писал в своем главном этическом сочинении «Никомахова этика»: «Это ведь присуще благодарности – ответить угодившему услугой за услугу и в свой черед начать угождать ему».

Итальянское Grazie и испанское Gracias образованы от gratia – тоже латинского слова. Gratia на латыни – это не только благосклонность, благодарность и милость, но еще и изящество, прелесть, красота. Поэтому благодаря латинскому языку благодарность можно понимать и как нечто красивое, милое и не без изящества. Словом, грациозное. Кстати, в Древнем Риме грациями еще называли трех богинь веселья, красоты и радости жизни, которые были олицетворением изящества и привлекательности.

А в древнегреческой мифологии римским грациям соответствуют Хариты. Так мы подобрались к греческому языку. Греческое спасибо – это глагол ευχαριστώ – благодарю. Соответствующее ему в греческом существительное «благодарность» – это ευχαριστία. Как нетрудно видеть, это еще и русское слово «евхаристия» – название главного таинства Церкви, Причастия. Евхаристию поэтому можно еще называть благодарением. В Таинстве Причастия Церковь благодарит Бога за историю сотворения мира и человека, за то, что Бог принес себя в жертву людям из любви к ним. Когда священник или епископ читает евхаристическую молитву, он благодарит Бога «за все, что мы знаем и чего не знаем, явные и неведомые благодеяния, совершившиеся для нас».

Словом, упрятанная в разных языках мудрость показывает нам, какое великое дело – благодарность. Более того, это одно из самых главных человеческих качеств. Без нее невозможны ни настоящая мысль, ни красота, ни, что самое для нас главное, спасение души. Поэтому и говорил апостол Павел: «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес 5: 18). Ведь неблагодарность можно вполне приравнять к неверию, когда человек все происходящее с ним считает бессмысленным и случайным, или даже несправедливым. Напротив, благодарность рождает доверие и веру в Бога, дает силы терпеть и ждать времени исполнения надежд.

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