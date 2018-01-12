Полицейский Дед Мороз

Подробности Опубликовано: 12.01.2018 14:05 Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

В канун праздников сотрудники ОМВД России г.о. Дубна поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Стартовавшая накануне новогодних праздников акция направлена на популяризацию профессии полицейского, формирование законопослушного поведения и правовое информирование детей и подростков.

Во главе с заместителем начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД – начальником отделения по делам несовершеннолетних подполковником полиции Юрием Дмитриевичем Налимовым были проведены неформальные встречи с ребятами. В ходе данных встреч помимо новогодних поздравлений в игровой форме были рассказаны правила личной и общественной безопасности, а также правила поведения в публичных местах, на проезжей части и в транспорте.

Не остались без внимания дети сотрудников полиции и ветераны органов внутренних дел ОМВД. Поздравлениями и теплыми словами сотрудники полиции выразили почтение и благодарность ветеранам за преданность службе и за бесценный опыт, который они передают молодым сотрудникам.

В завершение праздничного мероприятия сотрудники полиции вручили новогодние подарки от Снегурочки и Деда Мороза. В каждом доме сказочных персонажей встречали нарядные дети, которые радовали стихами, новогодними песнями и хороводами.

Не остались равнодушными и случайные свидетели передвижения полицейского Деда Мороза по городу, каждый житель встречал сказочного персонажа с улыбкой и поздравлениями с наступающими праздниками.