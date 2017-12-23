Новогодние конкурсы для ребят

Подробности Опубликовано: 23.12.2017 16:44 Автор: ОД

Библиотека Левобережья проводит конкурс для детей 5 - 12 лет "Лучшая снежинка!". На конкурс с 11 декабря по 11 января принимаются снежинки, сделанные своими руками и в любой технике, кроме рисунков.

Работы будут оцениваться в двух возрастных группах: от 5 до 8 лет и от 9 до 12 лет. Свои творения можно приносить в любой отдел муниципальной библиотеки на левом берегу.

Итоги конкурса будут подведены 20 января. Лучшие произведения станут экспонатами выставки, посвященной Всемирному дню снега (отмечается 30 января), победителям вручат призы.

Еще один конкурс детского творчества объявил ТРК "Маяк". Нужно написать стихотворение произвольной длины и посвятить его деду Морозу. Стихотворение вместе с номером телефона автора нужно опустить в специальный почтовый ящик в холле первого этажа торгового центра. Подарки к Рождеству получат 10 лучших поэтов.