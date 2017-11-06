Дубна появится в областном Интернет-путеводителе

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Опубликовано: 06.11.2017 10:15
Автор: Никита Крутиков

На минувшей неделе в Дубе побывали составители Интернет-путеводителя по Московской области.Через полмесяца на портале должны появиться две примерные экскурсии по нашему наукограду, которые помогут сориентироваться в городе "самостоятельным" туристам.

Одна из экскурсий будет проходить по "научным" местам Дубны в институтской части, вторая - пройдет "по следам" строителей канала им. Москвы: от памятника Ленину вдоль Иваньковского водохранилища.

Во время своего визита Главный редактор "Путеводителя по Московской области" Любовь Колесник и ее подчиненные осмотрели городские музеи, взглянули на паром, посетили конный завод "Ахалтекинец", плантации женьшеня, а также места, где снимался сериал "Бригада".

"У каждого города в Московской области есть свое лицо... - прокомментировала свой визит Любовь Колесник. -  Мы предполагаем написать истории о том, что связано с водой: водный туризм, прогулки на теплоходах, шлюзование, отдых на воде". Редактор добавила, чтопосле осмотра ИЧ "впечатления о городе перевернулись". Напоследок она пообещала, что город в ее представлении будет описан интересно и неформально: "Мы интересуем и интересуемся. В этом залог успеха путеводителя".

На портале появятся и материалы о кафе и барах, гостиницах Дубны, а также о храмах и... пароме, который столичными гостями также может восприниматься как экзотика.

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