Молодые знатоки со всей Европы будут соревноваться в Дубне

Подробности Опубликовано: 04.11.2017 13:26 Автор: Михаил Богомолов

Каждый, кто с детства с замиранием сердца следил за бегом стрелки волчка по круглому столу, согласится: один из главных интеллектуальных брендов России – игра "Что? Где? Когда?".

9-10 декабря 2017 года в подмосковную Дубну приедут сборные молодых интеллектуалов из стран Европы, чтобы определить победителя в Молодежном кубке наций "Дружба народов".

"Дружба народов" - это масштабное соревнование по интеллектуальным играм, объединяющее русскоязычную молодежь. Отборочные игры, с помощью которых определялись участники турнира, уже прошли 88 городах из 18 стран, среди них – Россия, Беларусь, Украина, Кавказ и страны Балтии, а также Германия, Польша, Канада и другие. Победители отборов и специально приглашенные команды (участники телевизионного клуба "Что? Где? Когда?") встретятся в финальном соревновании Молодежного кубка в Дубне.

В течение двух дней вопросы в четырех игровых дисциплинах – "Что? Где? Когда?", брейн-ринге, эрудит-квартете и спортивной "Своей игре" – восходящим звездам интеллектуальных игр будут задавать опытные, взрослые знатоки. Главный ведущий – обладатель "Хрустальной совы" Ровшан Аскеров.

"Соревнования молодых команд всегда полны захватывающими спортивными сюжетами, эти ребята живут игрой. Надеюсь, наш турнир не только поможет выявить лучших знатоков, - возможно, кому-то из них суждено стать настоящей звездой", - говорит Аскеров.

Молодежный кубок "Дружба народов" продолжает традиции Кубка наций по "Что? Где? Когда?", первый из которых состоялся в 2004 году в Баку. Место проведения Кубка выбрано неслучайно: в 2013 году Дубна уже принимала масштабное интеллектуальное соревнование – Чемпионат Мира по "Что? Где? Когда?".

Не случаен и выбор генерального партнера соревнований – им стала юридическая компания Tenzor Consulting Group, команда которой заняла второе место на Чемпионате мира по "Что? Где? Когда?" в 2013 году. "Острота ума, быстрый анализ предложенных фактов, работа в команде – это те качества, которыми должен обладать не только хороший знаток, но и хороший юрист, — отмечает управляющий партнер Tenzor Consulting Group Андрей Пушкин. — Нам нравится решать сложные задачи как в жизни, так и в игре. Мы рады поддержать замечательный проект – молодежный кубок "Дружба народов", и приложим максимум усилий, чтобы турнир состоялся на высшем уровне".

Молодежный кубок "Дружба народов", организованный Городской молодежной общественной организацией "Клуб интеллектуального творчества г. Саранска", проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Проект поддержан Администрацией города Дубны.

Официальный сайт Молодежного кубка "Дружба народов": http://youthcupofnations.tilda.ws/

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По информации администрации города