Девочка из Дубны победила в конкурсе МВД

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Опубликовано: 02.11.2017 12:26
Автор: Наталья Борозна

В региональном этапе конкурса детских рисунков "Мои родители работают в полиции!" одним из победителей стала 8-летняя ученица 8-й гимназии Дубны Виолетта Ами. Мама школьницы работает полицейским-кинологом ППСП ОМВД России по г. о. Дубна.

Поздравляем девочку с победой и желаем дальнейших успехов!

Итоги второго, областного, этапа подведены в Главном управлении МВД России по Московской области практически накануне Дня полиции, который будет отмечаться 10 ноября.

На первый - районный - этап конкурса поступило свыше 800 рисунков. Дети подмосковных полицейских в возрасте от 6 до 14 лет выразили свое видение труда родителей красками, фломастерами, карандашами или пастелью.

Жюри - члены общественного совета при ГУ МВД РФ по МО и руководство главка - выбрали лучшие из 110 работ, прошедших во второй тур. Подмосковье в федеральном этапе конкурса будут представлять три рисунка.

Автором одного из них является Ами Виолетта, 8 лет, мама которой - полицейский-кинолог. Второй нарисовала Потапова Алиса, 10 лет, ее папа служит старшим оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по г.о. Подольск (см. фото вверху). Еще одна победительница - Королёва Алёна, 14 лет, ее родители оба - сотрудники полиции: мама – специалист ОРЛС МУ МВД России "Орехово-Зуевское", папа – инспектор ОГИБДД МУ МВД России в том же округе.

 

рисунок Виолетты

 

рисунок Алены

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