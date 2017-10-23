В Блохинке расскажут о механизмах памяти и научной фантастике о Дубне

Подробности Опубликовано: 23.10.2017 17:51 Автор: Мария Пилипенко

Публикуем анонс двух мероприятий, которые пройдут на этой неделе в Универсальной библиотеке ОИЯИ имени Блохинцева.

27 октября в 18 часов состоится встреча с Е. П. Шабалиным, научным сотрудником и фантастом. 29 октября в 17.00 научный журналист Ася Казанцева расскажет о феномене человеческой памяти.

Блохинка приглашает любителей литературы на встречу с Евгением Павловичем Шабалиным – главным научным сотрудником ОИЯИ и человеком, который сочетает в себе два качества, на первый взгляд мало совместимых: способность создавать сложные ядерные установки и вольно парить в полете литературных фантазий. Наша библиотека имеет в своей коллекции 5 изданий книг Е. Шабалина: "В гармонии с реактором" – своего рода историю нейтронных источников ЛНФ, рассказанную языком поэзии и драматургии, цикл из трех научно-фантастических и авантюрных романов под общим названием "Тайны Наукограда" ("Наукоград:авария", "Нобелевский пасьянс" и "Соната форс-мажор для виолончели") и детскую повесть "Тайна острова Нуулуа". Помимо этого, в творческом портфеле Евгения Павловича - ряд коротких рассказов и сказок, ироничных и интригующих.

Отмечая десятилетие издания своей первой книги, автор прочитает эпизоды из романов, расскажет о проблемах издания и распространения любительской прозы. Он совершит также экскурс в сценическое прошлое художественной самодеятельности ОИЯИ, где его роли были порой главными, вспомнит талантливых друзей физиков-лириков, оставивших яркий след в нашем городе. На встрече можно будет получить цифровые копии трудов Е.П. Шабалина.

Автор особенно рад будет видеть на встрече юных любителей приключенческой литературы.

А в воскресенье в Блохинке прочитает лекцию популярный научный журналист Ася Казанцева, которая расскажет о последних достижениях нейробиологии и экспериментальной психологии. Что позволяет запоминать больше? Можно ли избавиться от страхов? Почему морская улитка - идеальный объект для изучения механизмов памяти?

За последние десятилетия нейробиологи серьезно продвинулись в понимании тех процессов, которые происходят в мозге во время усвоения новой информации. В экспериментах на крысах они уже могут перезаписывать воспоминания, а в случае с людьми-добровольцами - притуплять остроту эмоциональных переживаний о прошлом. В какой момент люди смогут вспомнить всё, и нужно ли это? Какие практические приемы позволят лучше готовиться к экзаменам уже сейчас?

Организатор лекции - Лаборатория ядерных проблем ОИЯИ.

Ждем вас по адресу: ул. Блохинцева, д. 13

Вход на мероприятия свободный.