В Подмосковье объявлен конкурс дружбы народов

Подробности Опубликовано: 19.10.2017 03:57 Автор: ОД

С 16 октября по 17 ноября 2017 года Главное управление социальных коммуникаций Московской области проводит конкурс литературных произведений, фотографий и рисунков на тему дружбы народов (национальностей), живущих в регионе, достижения мира и согласия между ними "Мое родное Подмосковье".

Конкурс направлен на содействие этнокультурному многообразию народов России.

Проводится он по следующим номинациям:

- "Лучшее литературное произведение";

- "Лучший рисунок";

- "Лучшая фотография".

Принять участие может любой житель Московской области или другого субъекта Российской Федерации независимо от пола, возраста, профессии, национальности и вероисповедания.

Работы Участников Конкурса направляются в ГУСК Московской области на электронную почтуkonkurs-2017@bk.ru, нарочным по адресу:

Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, к. 453 или размещаются в социальной сети Instagram с хэш-тегом #моеродноеподмосковье2017.

Литературные произведения должны быть объемом не более двух листов А4 в формате Word, шрифт Times New Roman, размер – 14, интервал однострочный. Размер рисунков должен быть не более листа А2. Размер фотографий должен быть не более листа А3.

Все работы участников конкурса сопровождаются информацией об их авторе: указывается фамилия, имя, отчество, возраст, место работы (учебы), контактная информация (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты). Также прописывается согласие на обработку персональных данных ГУСК Московской области и/или лицом, осуществляющим обработку персональных данных по поручению ГУСК Московской области.

Участник конкурса имеет право не менее чем за три дня до истечения срока приема работ отозвать поданную работу и отказаться от участия. Работы, представленные на конкурс, участникам не возвращаются.

Работы принимаются до 18 часов 17 ноября. По окончании этого времени поступившие произведения будут рассмотрены тремя специальными экспертными комиссиями. Итоги конкурса будут подведены 30 ноября. Экспертные комиссии определяют работы, занявшие первые 30 мест в этих номинациях, а также отбирают работы для итогового буклета.

Критерии оценки работ:

- направленность на достижение межнационального мира и согласия, поддержание дружбы между народами, проживающими на территории Московской области;

- оригинальность замысла;

- раскрытие темы;

- художественные достоинства.

По итогам конкурса участники, занявшие первые 30 мест в каждой из номинаций, награждаются дипломами и ценными призами.