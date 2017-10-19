В Подмосковье объявлен конкурс дружбы народов

Подробности
Опубликовано: 19.10.2017 03:57
Автор: ОД

С 16 октября по 17 ноября 2017 года Главное управление социальных коммуникаций Московской области проводит конкурс литературных произведений, фотографий и рисунков на тему дружбы народов (национальностей), живущих в регионе, достижения мира и согласия между ними "Мое родное Подмосковье".

Конкурс направлен на содействие этнокультурному многообразию народов России.

Проводится он по следующим номинациям:

- "Лучшее литературное произведение";

- "Лучший рисунок";

- "Лучшая фотография".

Принять участие может любой житель Московской области или другого субъекта Российской Федерации независимо от пола, возраста, профессии, национальности и вероисповедания.

Работы Участников Конкурса направляются в ГУСК Московской области на электронную почтуkonkurs-2017@bk.ru, нарочным по адресу: 
Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, к. 453 или размещаются в социальной сети Instagram с хэш-тегом #моеродноеподмосковье2017.

Литературные произведения должны быть объемом не более двух листов А4 в формате Word, шрифт Times New Roman, размер – 14, интервал однострочный. Размер рисунков должен быть не более листа А2. Размер фотографий должен быть не более листа А3.

Все работы участников конкурса сопровождаются информацией об их авторе: указывается фамилия, имя, отчество, возраст, место работы (учебы), контактная информация (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты). Также прописывается согласие на обработку персональных данных ГУСК Московской области и/или лицом, осуществляющим обработку персональных данных по поручению ГУСК Московской области.

Участник конкурса имеет право не менее чем за три дня до истечения срока приема работ отозвать поданную работу и отказаться от участия. Работы, представленные на конкурс, участникам не возвращаются.

Работы принимаются до 18 часов 17 ноября. По окончании этого времени поступившие произведения будут рассмотрены тремя специальными экспертными комиссиями. Итоги конкурса будут подведены 30 ноября. Экспертные комиссии определяют работы, занявшие первые 30 мест в этих номинациях, а также отбирают работы для итогового буклета.

Критерии оценки работ:

- направленность на достижение межнационального мира и согласия, поддержание дружбы между народами, проживающими на территории Московской области;

- оригинальность замысла;

- раскрытие темы;

- художественные достоинства.

По итогам конкурса участники, занявшие первые 30 мест в каждой из номинаций, награждаются дипломами и ценными призами.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

3 000 больниц и поликлиник подключат к И…

3 134 медицинских организации муниципальной и федеральной систем здравоохранения обзаведутся в 2017 ...

В Блохинке расскажут о механизмах памяти…

Публикуем анонс двух мероприятий, которые пройдут на этой неделе в Универсальной библиотеке ОИЯИ име...

Где порыбачить на карася и сазана?

Озера в Дмитровском и Талдомском районах Московской области стали богаче на два вида рыб. Зарыбление...

Капремонт в регионе завершен на одну тре…

По состоянию на 23 октября в Московской области завершен капитальный ремонт более чем тысячи мн...

В России поумнеют 50 городов

17 октября в Москве прошла международная конференция "Открытые инновации". Ее главным итогом стало п...

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Бизнесмены Тайваня ознакомились с ОЭЗ "Дубна…

VI Российско-тайваньский бизнес-форум прошел 16 октября в То...

Построят заводик косметики

Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области сообщила...

ФНС проводит очередной семинар

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Изменился порядок расчета пени

Федеральная налоговая служба сообщает, что в связи с приняти...

Предприниматели ЮАР посетили ОЭЗ "Дубна"

4 октября в ОЭЗ "Дубна" нанесла визит делегация  из про...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться