"Россия православная" открывается в Дмитрове

Подробности Опубликовано: 02.10.2017 18:20 Автор: ОД

5 октября в Музее-заповеднике "Дмитровский кремль" начнёт свою работу выставка Союза Художников Подмосковья "Россия Православная". Этот ежегодный проект помогает сохранять и поддерживать историческую память, не забывать о русских ценностях, традициях и святынях.

Работы, представленные на выставке подмосковными художниками, продолжают традиции русской школы изобразительного искусства, демонстрируют мастерство, воздействуют не только своим содержанием, но и духовной наполненностью, средствами выражения.

Первая выставка "Россия Православная" открылась в подмосковном городе Клин 24 апреля 2009 года. Выставка имела безусловный успех у общественности – любителей изобразительного искусства, профессионалов сообщества художников Московской области. По результатам проведения выставки Правлением Союза художников Подмосковья было принято решение о ежегодном проведении выставки "Россия Православная" и придания ей статуса регионального творческого проекта. Выставки, объединённые этой темой, уде прошли в Солнечногорске, Подольске, Коломне, Можайске, Долгопрудном и Химках.

В этом году настала очередь города Дмитрова впервые встречать художников из Москвы и городов Московской области: Дзержинска, Дмитрова, Долгопрудного, Дубны, Королёва, Красноармейска, Люберец, Лыткарина, Мытищ, Ногинска, Одинцово, Пушкина, Подольска, Сергиева Посада, Солнечногорска, Троицка, Химок, Щёлково, Электростали.

В выставке принимают участие, не только известные художники, но и те авторы, которые делают первые шаги в искусстве. Столь разнообразная область пластических исканий вызывает взаимный интерес участников, является стимулом их дальнейшего развития.

Основная идея этого выставочного проекта заключается в том, что участие в этом мероприятии даёт художникам возможность проявить свою индивидуальность, не обременённую каноническими рамками.

Посетитель сможет увидеть живопись, графику, иконопись, батик, гобелен, декоративно-прикладное искусство, ювелирные украшения, фотографию – многообразие художественных стилей и направлений, объединённые темой верности православным ценностям и многовековым традициям русской духовности в искусстве.