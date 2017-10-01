Пожертвуйте вещи в музей

Подробности Опубликовано: 01.10.2017 08:03 Автор: ОД

Горожан, которые до сих пор не распродали в антикварные лавки предметы старого быта, просят приносить ненужную рухлядь, а равно и более ценные вещи, в библиотеку на левом берегу.

"Уважаемые жители города! Для организации выставки "Назад в СССР" к 100-летию Октябрьской революции библиотека Левого берега собирает предметы, напоминающие о жизни в советское время. Просим вас оказать помощь. Справки по телефонам: 8(49621)5-38-55; 8(49621)5-42-34.

С уважением, директор МАУК "Муниципальная библиотека Левобережья" Штранина Е. А."