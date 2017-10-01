Хореографический конкурс приглашает коллективы Дубны

Подробности Опубликовано: 01.10.2017 05:20 Автор: ОД

Первый всероссийский хореографический конкурс "Танцевальное Единство" пройдет с 1 по 5 декабря в Санкт-Петербурге при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Love Radio.

Организатор мероприятия — Творческое объединение "Культура Столиц", некоммерческая организация, объединяющая под своим началом ежегодные бесплатные детско-юношеские конкурсы в области хореографии, вокала, инструментального исполнительства и драматического искусства.

"Танцевальное Единство" - больше, чем просто конкурс. Это настоящий праздник для детей, который соберет более 3000 участников со всей страны. Участие в конкурсе бесплатное, возрастная категория - от 7 лет до 21 года.

4 конкурсных дня, 5 возрастных групп и 17 номинаций, победителей в которых определит авторитетное жюри. Шесть лучших лауреатов конкурса разделят призовой фонд в 750 000 рублей.

Конкурсные отсмотры завершатся большим гала-концертом в БКЗ "Октябрьский", одной из самых известных концертных площадок Петербурга, при участии признанных хореографов России и представителей музыкальной сцены.

В рамках конкурсной программы заявлены обширная культурно-развлекательная программа, обучающие мастер-классы для конкурсантов и их педагогов от именитых хореографов страны. Участники конкурса получат ценные призы от партнеров события.

Подтвержденные жюри и хореографы проекта: Егор Дружинин, Альберт Галичанин, Екатерина Борченко, Арсений Хорунжий, Марина Красильникова, Владимир Варнава, Лилия Желнина, Борис Шипулин.

Заявки на участие в конкурсе "Танцевальное Единство" принимаются на сайте мероприятия.

Танцевальным коллективам необходимо заполнить заявку конкурсанта до 10 ноября 2017 года.

Контакты.

Тел. 8 (800) 777-10-57.

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