День флага России отметили в ОЭЗ "Дубна"

Подробности Опубликовано: 23.08.2017 15:56 Автор: Никита Крутиков

Празднование Дня Государственного флага России прошло вчера на левобережной площадке ОЭЗ "Дубна". Основными участниками действа стали молодые дубненцы.

Администрация города не случайно решила в этом году отметить государственную дату перед гостиницей "Резидент-отель".

"Мы любим с праздниками "кочевать" по Дубне, чтобы в них были задействованы как можно больше жителей города, - разъяснил позицию местных властей заместитель руководителя администрации Дубны по социальной сфере Николай Мадфес. – В этот раз наше желание совпало с идеей особой экономической зоны по реализации проекта конкурса граффити "Экология и инновации в красках". Поэтому было решено объединить усилия Управляющей компании ОЭЗ и администрации города и провести общий яркий праздник для жителей наукограда".

Праздновали широко и… ярко. После приветственных слов развернулась собственно программа праздника: турнир по прикладной стрельбе из пневматического оружия, фестиваль красок "Холи" и пенная вечеринка.

В тот же день примерно на том же месте огласили итоги финального этапа конкурса граффити «Экология и инновации в красках». Более 30 заявок участвовали в конкурсе, отбор прошли три команды – "Аэрокрас" и "Медиа Бункер" из Москвы, "Brothers 78" из Красногорска, а также 15 частных граффистов из Дубны, Москвы и Ярославля. Используя краски и средства индивидуальной защиты, на "холсте" - стенах трансформаторных подстанций ОЭЗ – они создали свои шедевры.

Как профессионалы, так и начинающие художники, учеаствовавшие в конкурсе, поделились своим мнением о проделанной работе.

"Такие конкурсы проводятся редко, в Дубне, по-моему, впервые. Удобно, что он проходит в родном городе – не надо никуда ехать, да и просто люблю рисовать в Дубне. Особая экономическая зона предоставила для нас свои здания, много места, много пространства, было, где развернуться, выразить себя. Разумеется, хорошо, что победители получат вознаграждение, но, на самом деле, для меня поработать в удовольствие – это уже хорошо". (Боб Макар)

"Моя работа - это некое абстрактное восприятие природы. Оранжевые полосы – закат, который отражается в воде, а вода и небо – голубые волны. Я хотела сказать, что для меня природа – не только то, что вижу, но еще и нечто эфемерное, то, что я чувствую. Попыталась все это передать". (Наталья Захарина)

"Я художник-дизайнер, иногда пишу картины в стиле граффити, оформляю интерьеры. То, что в моем городе проводят такие стрит-арт мероприятия - это здорово. В уличном искусстве, как ни в каком другом, можно проявить свои художественные способности, фантазию. И место для конкурса – особая экономическая зона – выбрано очень удачно". (Олег Любимов)

"Живу в Ярославле. Граффити занимаюсь ровно полжизни - уже 12-й год. Узнал о конкурсе в Дубне, подумал – почему нет? Сел в машину и поехал. Тем было много, выбрал «Красную книгу», нравится рисовать зверей, птиц. Так что можно сказать, что мы внесли свою лепту в Год экологии". (Анатолий Байков)

"Я москвич, друг, который помогал мне в этом конкурсе, Михаил Козлов живет в Дубне, оба увлекаемся граффити, на этом и сошлись. Мы будущие архитекторы, пока учимся в государственном университете геодезии и картографии. Архитектура, люди, природа – всё красиво и всё можно изобразить. Только это надо уметь показать другим. Ничуть не смутило то, что в названии конкурса звучало слово «инновации». В ОЭЗ "Дубна" работает мой брат – компания "Промтех", так что в наукограде я бывал не раз, только хорошие впечатления, особенно от этого конкурса". (Иван Кузнецов)

Итоги конкурса таковы: главный приз (50 000 р.) достался жителю Ярославля Анатолию Байкову, второе место (и 25 000 р.) заняла команда из Красногорска "Brothers 78", профессиональные маркеры для граффити за третье место вручили москвичу Ивану Кузнецову