Новости телефонного этикета

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Опубликовано: 28.05.2017 19:39
Автор: Никита Крутиков

Международный эксперт по протоколу и этикету Альбина Холгова рассказала "Известиям", что в последние 10 лет вы должны хорошо подумать, прежде чем набрать чей-то номер на мобильном.

С появлением и мощным развитием социальных сетей люди снова стали звонить меньше, чем писать. Такая тенденция, пишет эксперт, началась в 2007-м году.

Написанное сложнее опровергнуть, поэтому даже о делах бывает удобно беседовать в различных мессенджерах. Большой плюс – в том, что такое общение практически бесплатно. Минус – в том, что на переписку иногда уходит гораздо больше времени, чем на устный разговор.

Как бы то ни было, в деловом и личном общении мы возвращаемся к эпистолярному жанру.

Встречаются даже совсем радикальные взгляды: так, американский журналист Тимоти Ноа, написавший статью "Смерть телефонного звонка", считает приличным звонить лишь самым близким людям и еще "тем, кого он видел голыми".

Альбина Холгова уверяет, что все не так плохо, и рассказывает об основных правилах уместности телефонных звонков.

- Звонить по делу можно всем.

- По работе нужно звонить исключительно в рабочее время.

- Не бойтесь помешать абоненту, которому звоните. Если он занят, то позаботится о себе и переведет телефон в беззвучный режим.

- В начале разговора нужно спросить, есть ли у вашего респондента время ответить вам (лучше, если вы назовете точное требуемое время).

- Не надо спрашивать «Как дела?», «Чем занимаешься?» и т.п., если звонок по делу, так вы не вызовете гнева собеседника за растрату его времени и за неискренность.

- Если вы вынуждены совершать холодные звонки, то тоже избегайте вводных фраз («Спасибо за то, что выбрали нашу фирму» и т.д.)

- Идя в кабинет к начальнику, мобильник нужно оставить за пределами кабинета либо полностью выключить.

- Голосовое сообщение оставьте для самых близких. Чужие люди не готовы тратить время, чтобы разбирать и запоминать то, что вы могли бы написать в СМС.

- Худший способ коммуникации из всех, что придуман, - писать записку на бумаге, фотографировать ее и слать адресату. Он же самый быстрый способ показать себя неадекватным.

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