24 мая - День славянской письменности
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- Опубликовано: 19.05.2017 15:23
Программа празднования Дня славянской письменности и культуры 24 мая 2017 года.
Левый берег
10.00 – 11.30 - Божественная Литургия в храме Смоленской иконы Божьей Матери.
12.00 – 12.30 - Крестный ход – праздничное шествие от Смоленского храма к ДК "Октябрь".
13.00 - Праздничный концерт народного Академического хора ДК "Октябрь" в ДК "Октябрь".
13.00 - Праздничный хоровой концерт МАУДО "Детская музыкальная школа" (ул. К. Маркса, д. 4 А).
14.10 - Музыкальный спектакль детского музыкального театра "Чародеи" (ДК "Октябрь").
Большая Волга
12.00 – 12.30 - Крестный ход – праздничное шествие от магазина "Орбита" до Храма Рождества Святого пророка Иоанна Предтечи.
12.30 - Праздничный молебен святым Кириллу и Мефодию.
13.00 - Праздничный концерт в Храме Рождества Святого пророка Иоанна Предтечи.
13.00 - Праздничный хоровой концерт МАУДО "Детская школа искусств "Рапсодия" (ул. Попова, д.10).
17.00 - "Аз – свет миру" - концерт фольклорного ансамбля "Смородина" МАУ "Дворец культуры "Октябрь" (в дубненской городской библиотеке семейного чтения, ул. 9 Мая, д.3).
Институтская часть
12.00 - Праздничный хоровой концерт в МАУДОД "Хоровая школа мальчиков и юношей "Дубна" (ул. Векслера, д.22).