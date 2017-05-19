24 мая - День славянской письменности

Подробности
Опубликовано: 19.05.2017 15:23

Программа празднования Дня славянской письменности и культуры 24 мая 2017 года.

Левый берег

10.00 – 11.30  - Божественная Литургия в храме Смоленской иконы Божьей Матери.

12.00 – 12.30  - Крестный ход – праздничное шествие от Смоленского храма к ДК "Октябрь".

13.00              - Праздничный концерт народного Академического хора  ДК "Октябрь" в ДК "Октябрь".

13.00              - Праздничный хоровой концерт МАУДО "Детская музыкальная школа" (ул. К. Маркса, д. 4 А).

14.10              - Музыкальный спектакль детского музыкального театра "Чародеи" (ДК "Октябрь").

Большая Волга

12.00 – 12.30  - Крестный ход – праздничное шествие от магазина "Орбита" до Храма Рождества Святого пророка Иоанна Предтечи.

12.30              - Праздничный молебен святым Кириллу и Мефодию.

13.00              - Праздничный концерт в Храме Рождества Святого пророка Иоанна Предтечи.

13.00              - Праздничный хоровой концерт МАУДО "Детская школа искусств "Рапсодия" (ул. Попова, д.10).

17.00              - "Аз – свет миру" - концерт фольклорного ансамбля "Смородина" МАУ "Дворец культуры "Октябрь" (в дубненской городской библиотеке семейного чтения, ул. 9 Мая, д.3).

Институтская часть

12.00              - Праздничный хоровой концерт в МАУДОД "Хоровая школа мальчиков и юношей "Дубна" (ул. Векслера, д.22).

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